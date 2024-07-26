МТС удвоила скорости LTE для участников фестиваля «Архстояние-2024» в арт-парке Никола-Ленивец

Цифровая экосистема МТС удвоила скорости сети LTE на площадке культурного события – фестиваля «Архстояние», которое состоится в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области в грядущие выходные 26-28 июля 2024 г. Для этого на всей территории арт-парка увеличили емкость сети LTE за счет подключения дополнительного оборудования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые скорости LTE доступны на всей территории фестиваля «Архстояние-2024», включая ключевые арт-объекты парка, творческие тематические кэмпы, зоны летнего инфоцентра, фуд-корта и шатры мастеров. Благодаря проведенным связистами МТС техническим работам, приехавшие на ежегодный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце художники, ценители искусства и ярких впечатлений получат устойчивый сигнал и быстрый мобильный интернет даже в часы пиковых нагрузок, когда на площадке одномоментно будут присутствовать десятки тысяч гостей из разных регионов страны.

Ежегодный трехдневный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» на базе арт-парка Никола-Ленивец стал одной из визитных карточек Калужской области. В 2024 г. мероприятие проходит под темой «Мы». Гостей мероприятия ждут новые арт-объекты, места силы и множество культурных программ. В частности, на «Архстоянии-2024», которое будет организовано как приключенческий квест, откроют нескольких необычных локаций, в их числе: натопленная баня с прозрачными стенами в качестве театрального пространства, «Дом земли» с тремя башнями как основа человеческого быта и архитектуры, пространство для дискуссий «Резонанс» из остатков материалов со строек, а также творческое пространство «Флорариум» для создания уникального мерча с помощью природных артефактов.

«Впереди у нас особенно горячие выходные — с хорошей погодой и ярким, всегда самобытным «Архстоянием». Участники этого зрелищного фестиваля стремятся не только побывать на концертах любимых исполнителей и в творческих мастерских художников, но и хотят делиться своими эмоциями и драйвом в интернете. Поэтому для гостей мероприятия мы обеспечили высокие скорости и связь. Несмотря на сложный лесистый ландшафт, нам удалось увеличить пропускную способность нашей сети на площадке фестиваля в два раза. Для пользователей это означает возможность скачивать и отправлять большие объемы данных при нахождении в большинстве арт-локаций. Теперь прямо с фестивальной площадки можно вести стримы, быстро загружать видео- и фото на свои странички в соцсетях, пересылать картинки в мессенджерах или телеграмм-каналах. Уверена, качество и скорость LTE помогут привлечь на легендарный фестиваль еще большее число творческих личностей и всех неравнодушных к современному искусству», — отметила директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.