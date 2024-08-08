Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«МегаФон»: аналитики назвали самые популярные фестивали среди курганцев

Жители Курганской области в 2024 г. все чаще интересуются фестивалями за пределами региона. С начала весны 2024 г. трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к сайтам популярных фестивалей, запланированных на август и сентябрь 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. курганцы начали интересоваться масштабными событиями уже в июне – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу в три раза по сравнению с весной 2024 г.

Самым привлекательным для жителей региона оказался «Ветер Сибири». Open air собирает ценителей рок-музыки на площадке аэродрома «Мочище» около Новосибирска и интересен тем, что на двух сценах выступают как молодые исполнители, так и гранды этого направления. Данные аналитиков зафиксировали взрывной интерес зауральцев к этому событию – трафик на сайте мероприятия вырос более чем в 10 раз по сравнению с 2023 г.

Вторым по популярности стал фестиваль современной электронной музыки и искусства «Signal». Мероприятие состоится 15-19 августа 2024 г. в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. За год интерес жителей региона к этому событию вырос в пять раз.

Замыкает топ-3 событий, где стремятся побывать курганцы, популярное мероприятие «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье. В 2024 г. международный фестиваль отметил юбилей — он пройдет уже в десятый раз. Несмотря на то, что в рейтинге популярности он опустился на две строки в сравнении с 2023 г., интерес жителей региона к нему остается высоким и летом 2024 г.

Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне?
Маркет

«Новые цифровые привычки помогают курганцам разнообразить отдых не только в онлайн формате, но и выбрать для очного посещения самые интересные творческие площадки по всей стране, заранее приобрести билеты или подать заявку на участие. Развитие сетей связи четвертого поколения на территории региона – ежедневная работа наших специалистов. Сегодня скорость передачи данных, достигающая 100 Мбит/с, позволяет зауральцам пользоваться любыми цифровыми сервисами», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Курганской области Юрий Горбатов.

Специалисты оператора планомерно развивают инфраструктуру, чтобы жители могли комфортно решать любые вопросы в глобальной сети как дома, так и в поездках по всей стране. Например, только с начала 2024 г. в регионе инженеры «МегаФон» построили и модернизировали более 25 объектов связи. Покрытие и скорости мобильного интернета улучшили как в Кургане, так и в сельских населенных пунктах региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Продал «серую» SIM-карту – сел в тюрьму. Сотрудников салонов связи начнут лишать свободы

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезали оптоволоконные кабели

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024