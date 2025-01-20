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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Горбатов Юрий



20.01.2025 «МегаФон»: трафик в заповеднике Аркаим вырос на 12% 1
15.11.2024 «МегаФон»: образовательным трендом в Курганской области стали онлайн курсы по программированию 1
08.08.2024 «МегаФон»: аналитики назвали самые популярные фестивали среди курганцев 1
28.05.2024 «МегаФон»: в Курганской области растет число приверженцев здорового образа жизни 1
03.03.2008 В «МегаФон-Урале» назначен заместитель гендиректора 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Горбатов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 4
Цифровые Привычки 24 1
МегаФон - Мобиком 225 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Сухотина Татьяна 1 1
Андреев Виктор 1 1
Казанцев Александр 4 1
Россия - УФО - Курганская область 499 3
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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