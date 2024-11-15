Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: образовательным трендом в Курганской области стали онлайн курсы по программированию

С начала учебного и делового сезона жители Курганской области стали активнее посещать обучающие интернет-платформы и подбирать интернет‑курсы для себя и своих детей. За сентябрь и октябрь 2024 г. дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в три раза в сравнении с летними месяцами 2024 г., сообщают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов на профильных интернет-площадках для детей и взрослых.

В 2024 г. зауральцы учатся онлайн на 87% активнее, чем в 2023 г. Наибольший объем интернет‑данных пока приходится на март, сентябрь и октябрь. За два осенних месяца 2024 г. жители региона прокачали на образовательных ресурсах в три раза больше трафика, чем летом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Использование обучающих порталов для детей год к году увеличилось на 29%. В этой категории привязка к сезонности еще более ощутима: в сентябре посещаемость таких платформ выросла в 2,7 раза. Наиболее востребован в регионе «Учи.ру» — онлайн-ресурс для школьников, их родителей и учителей. На него приходится более 70% от всего «образовательного» трафика в Курганской области.

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры
Импортонезависимость

Если рассматривать отдельные сегменты, взрывной рост популярности демонстрируют онлайн-школы программирования. В этом году зауральцы посещают их в восемь раз активнее, чем в 2023 г. Востребованность онлайн-платформ для изучения иностранных языков выросла на 12%.У взрослых курганцев в первую десятку по востребованности вошли и справочно-информационный портал «Грамота.ру» а также платформы, помогающие развивать креативность, скорочтение, эмоциональный интеллект.

«Современные мобильные устройства позволяют с комфортом получать дополнительные знания онлайн. Чтобы жители региона могли расширять кругозор в удобном формате – смотреть лекции, общаться по видеосвязи с преподавателями из других регионов, пользоваться электронными библиотеками, слушать образовательные подкасты, связисты расширяют телеком-инфраструктуру и доступность сети 4G в больших и малых населенных пунктах области. За последний год мы запустили новые базовые станции с поддержкой 4G в поселке Теплый стан и в Заозерном микрорайоне Кургана, провели рефарминг более чем на двух десятках телеком-объектах. При формировании планов мы стараемся максимально учесть возросшие потребности активных цифровых пользователей», — сказал Юрий Горбатов, технический руководитель «МегаФона» в Курганской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

Ozon хочет стать официальным участником ВЭД и завести собственного таможенного брокера, чтобы ускорить импорт из Китая

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Власти готовят новый «налог» на рекламу в интернете. Он может составить от 2% до 5% от выручки

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще