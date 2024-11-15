«МегаФон»: образовательным трендом в Курганской области стали онлайн курсы по программированию

С начала учебного и делового сезона жители Курганской области стали активнее посещать обучающие интернет-платформы и подбирать интернет‑курсы для себя и своих детей. За сентябрь и октябрь 2024 г. дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в три раза в сравнении с летними месяцами 2024 г., сообщают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов на профильных интернет-площадках для детей и взрослых.

В 2024 г. зауральцы учатся онлайн на 87% активнее, чем в 2023 г. Наибольший объем интернет‑данных пока приходится на март, сентябрь и октябрь. За два осенних месяца 2024 г. жители региона прокачали на образовательных ресурсах в три раза больше трафика, чем летом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Использование обучающих порталов для детей год к году увеличилось на 29%. В этой категории привязка к сезонности еще более ощутима: в сентябре посещаемость таких платформ выросла в 2,7 раза. Наиболее востребован в регионе «Учи.ру» — онлайн-ресурс для школьников, их родителей и учителей. На него приходится более 70% от всего «образовательного» трафика в Курганской области.

Если рассматривать отдельные сегменты, взрывной рост популярности демонстрируют онлайн-школы программирования. В этом году зауральцы посещают их в восемь раз активнее, чем в 2023 г. Востребованность онлайн-платформ для изучения иностранных языков выросла на 12%.У взрослых курганцев в первую десятку по востребованности вошли и справочно-информационный портал «Грамота.ру» а также платформы, помогающие развивать креативность, скорочтение, эмоциональный интеллект.

«Современные мобильные устройства позволяют с комфортом получать дополнительные знания онлайн. Чтобы жители региона могли расширять кругозор в удобном формате – смотреть лекции, общаться по видеосвязи с преподавателями из других регионов, пользоваться электронными библиотеками, слушать образовательные подкасты, связисты расширяют телеком-инфраструктуру и доступность сети 4G в больших и малых населенных пунктах области. За последний год мы запустили новые базовые станции с поддержкой 4G в поселке Теплый стан и в Заозерном микрорайоне Кургана, провели рефарминг более чем на двух десятках телеком-объектах. При формировании планов мы стараемся максимально учесть возросшие потребности активных цифровых пользователей», — сказал Юрий Горбатов, технический руководитель «МегаФона» в Курганской области.