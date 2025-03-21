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«МегаФон»: курганские подростки в два раза увеличили активность на сайтах по садоводству

Зауральцы стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала 2025 г. число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями для дачников выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В то же время интернет-трафик на специализированных сайтах и в приложениях уже в начале марта увеличился на 19%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются курганские дачники от 45 до 54 лет. Аналитики отметили, что каждый третий посетитель сайтов по садоводству относится к этой возрастной группе.

Цифровые платформы для огородников и садоводов стали регулярно использовать жители области младше 45 лет. За год число интернет-активных садоводов от 35 до 44 лет увеличилось на 6%. Это позволило им обойти более опытных огородников старше 55 лет и занять второе место в рейтинге с долей аудитории в 26%.

На третьем месте оказались пользователи в возрасте 55-64 лет. За год они сохранили активность на уровне 2024 г. и составляют 19% всех посетителей.

Заметнее всего за год увеличилась аудитория сервисов по садоводству среди подростков от 14 до 17 лет – их число стало вдвое больше. Несмотря на рекордный прирост, юные зауральцы пока занимают небольшую долю среди интернет-дачников — менее 2%.

Женщины в регионе пользуются цифровыми сервисами для садоводов в 2,4 раза чаще мужчин. При этом, что за год число пользователей обоих полов на профильных сайтах и в приложениях приросло одинаково — по 13%.

По итогам 2024 г. жители Курганской области чаще всего посещали такие платформы в апреле. В середине весны 2024 г. объем используемого трафика превышал среднегодовой показатель на 81%.

«С каждым годом все больше зауральцев, независимо от возраста, используют интернет в качестве основного источника знаний, в том числе и при освоении тонкостей выращивания растений. Для того чтобы полезный контент всегда был доступен и в городе, и во время работы на приусадебном участке, мы занимаемся расширением сети 4G. Только за последние месяцы инженеры модернизировали более 50 объектов связи в регионе. Это позволило обеспечить LTE-сигнал и в пригородах Кургана, и в десятках сел, где зауральцы активно занимаются садоводством», — сказал Юрий Горбатов, технический руководитель «МегаФона» в Курганской области.

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