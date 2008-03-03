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Сухотина Татьяна

СОБЫТИЯ


03.03.2008 В «МегаФон-Урале» назначен заместитель гендиректора 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сухотина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
МегаФон - Мобиком 230 1
HP Inc. 5883 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Английский язык 7030 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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