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МегаФон Центральный филиал
СОБЫТИЯ
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|12.01.2016
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В новогоднюю ночь абоненты Центрального филиала «МегаФона» совершили около 13 млн звонков
рии. Это в очередной раз подтверждает, что сеть «МегаФон» способна выдерживать самые серьезные нагрузки, обеспечивая комфортное общение миллионам наших клиентов», — отметил директор по инфраструктуре Центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Абрамов. Подсчет новогоднего трафика осуществлялся с 18.00 31 декабря 2015 г. по 6.00 1 января 2016 г.
|23.11.2015
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Центральный филиал «МегаФона» зафиксировал рост популярности услуги «8-800»
ют бизнес наших клиентов наиболее эффективным», – комментирует директор по связям с общественностью Центрального филиала компании «МегаФон» Юлия Данилова. Для клиентов с повышенными требованиям
|14.07.2015
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Более 16 тыс. абонентов Центрального филиала «МегаФона» ежедневно посещают «Личный кабинет»
За год в Центральном филиале «МегаФона» количество пользователей «Личного кабинета» существенно увелич
|03.04.2013
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Центральный филиал «МегаФона» завершил проект по георезервированию оборудования
трафика неминуемо повышает нагрузку на оборудование. Поэтому мы не только расширяем емкость сети, но и стремимся обеспечить ее максимальную надежность», - прокомментировал директор по инфраструктуре Центрального филиала компании «МегаФон» Валентин Полозенко.
|24.11.2011
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Центральный филиал «МегаФона» вводит в эксплуатацию автономную систему контроля качества сети
ать неисправности, источники проблем с пропускной способностью и ошибки конфигурации, получать данные о реальном качестве обслуживания в сети с точки зрения абонента. По словам технического директора Центрального филиала «Мегафона» Валентина Полозенко.- «Эта система, по сути, представляет собой набор мобильных терминалов, которые, с одной стороны, постоянно и автоматически пользуются услуга
|17.11.2011
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Центральный филиал «МегаФона» запустил тариф «Дневник РУ» и опцию «Дневник.ру»
В Центральном филиале «МегаФона» запущены специальный тариф «Дневник РУ» и опция «Дневник.ру»,
|20.10.2011
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Центральный филиал «МегаФона» запустил услугу «Вызов такси»
универсального короткого номера заказать автомобиль в разных городах Центрального филиала. Абоненты Центрального филиала компании «МегаФон», приезжающие в незнакомый город, теперь без проблем м
|07.09.2011
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Павел Корчагин возглавил Центральный филиал «МегаФона»
генеральный директор компании «Волгоград Мобайл». С 2003 г. – технический директор «Мобиком-Центр» (Центральный филиал «МегаФона»). В апреле 2007 г. был назначен первым заместителем генеральног
|02.08.2011
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Центральный филиал «МегаФона» запустил опцию «Отпуск-онлайн»
В Центральном филиале «МегаФона» запущена новая опция «Отпуск-онлайн», позволяющая пользоваться мобильным интернетом в роуминге по базовой цене «домашней» области. Для абонентов, находящихся за г
|22.06.2009
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Сотовая связь по спецпропускам
самостоятельно подключать и отключать услуги, а также оплачивать связь любым удобным способом. Подробную информацию о корпоративных тарифах "Мегафон" можно узнать по телефону (495) 502-2000, на сайте www.megafonmoscow.ru или по адресу Москва, ул. Бутырская, д.77, бизнес-центр «Диагональ-Хаус», 5 этаж.
|18.03.2009
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«МегаФон-Центр» оптимизировал работу контакт-центра с помощью решения «Астерос»
Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила внедрение «Астерос Контакт» в «МегаФон-Центр». Как ожидается, в результате проекта контакт-центр компании увеличит число обработанных вызовов и повысит качество обслуживания клиентов. Сегодня в «МегаФоне» реализуется корпора
|07.12.2007
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«МегаФон-Центр» инвестирует в развитие сети 5 млрд. руб
ального региона. За последний год количество абонентов компании выросло в 2 раза. Ежедневно к сети «МегаФон-Центр» подключаются более 7 тыс. абонентов. На территории Центрального региона «МегаФ
|26.08.2004
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Е-port начала прием платежей абонентов "Мегафон Центр"
Группа e-port cообщила о вводе в коммерческую эксплуатацию сервиса пополнения лицевых счетов для абонентов компании "МегаФон Центр". "МегаФон Центр" обслуживает абонентов в Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. Абоненты компании в этих регионах получили возможность оплач
МегаФон Центральный филиал и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Андрей 41 11
|Еремкин Андрей 17 7
|Корчагин Павел 18 6
|Зайцев Владимир 55 6
|Полозенко Валентин 16 5
|Веселов Андрей 22 5
|Булыгин Александр 5 4
|Молотков Михаил 11 3
|Орловский Виктор 408 3
|Жбанков Антон 13 2
|Голубева Виктория 4 2
|Величко Валерий 16 2
|Серова Елена 320 1
|Голубкова Людмила 6 1
|Купцов Вадим 2 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
|Захаров Сергей 13 1
|Кучин Сергей 27 1
|Катрич Алексей 43 1
|Широких Алексей 72 1
|Макаров Станислав 118 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Кореш Виктор 83 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Гребнев Егор 41 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Драгунов Алексей 25 1
|Куликовский Сергей 9 1
|Галимов Максим 33 1
|Наскидаев Олег 9 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Аксенов Евгений 20 1
|Масленников Денис 19 1
|Артюхов Александр 19 1
|Саввин Антон 18 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Малышев Денис 13 1
|Гетманец Георгий 9 1
|Каткова Светлана 9 1
|Госрасходы - портал 70 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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