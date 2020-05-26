Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Центральный филиал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 73
МегаФон Центральный филиал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
|РусГидро ПАО 129 1
|World Class - Фитнес-клуб 11 1
|ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
|Зайцев Владимир 37 6
|Абрамов Андрей 23 5
|Булыгин Александр 4 4
|Корчагин Павел 14 2
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Крутицкий Алексей 3 1
|Берстенев Михаил 3 1
|Земскова Екатерина 1 1
|Комаров Петр 2 1
|Савков Леонид 32 1
|Купцов Вадим 2 1
|Кореш Виктор 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765945, в очереди разбора - 669631.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765945, в очереди разбора - 669631.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru