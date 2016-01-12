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МегаФон Центральный филиал

СОБЫТИЯ

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12.01.2016 В новогоднюю ночь абоненты Центрального филиала «МегаФона» совершили около 13 млн звонков

рии. Это в очередной раз подтверждает, что сеть «МегаФон» способна выдерживать самые серьезные нагрузки, обеспечивая комфортное общение миллионам наших клиентов», — отметил директор по инфраструктуре Центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Абрамов. Подсчет новогоднего трафика осуществлялся с 18.00 31 декабря 2015 г. по 6.00 1 января 2016 г.
23.11.2015 Центральный филиал «МегаФона» зафиксировал рост популярности услуги «8-800»

ют бизнес наших клиентов наиболее эффективным», – комментирует директор по связям с общественностью Центрального филиала компании «МегаФон» Юлия Данилова. Для клиентов с повышенными требованиям
14.07.2015 Более 16 тыс. абонентов Центрального филиала «МегаФона» ежедневно посещают «Личный кабинет»

За год в Центральном филиале «МегаФона» количество пользователей «Личного кабинета» существенно увелич
03.04.2013 Центральный филиал «МегаФона» завершил проект по георезервированию оборудования

трафика неминуемо повышает нагрузку на оборудование. Поэтому мы не только расширяем емкость сети, но и стремимся обеспечить ее максимальную надежность», - прокомментировал директор по инфраструктуре Центрального филиала компании «МегаФон» Валентин Полозенко.
24.11.2011 Центральный филиал «МегаФона» вводит в эксплуатацию автономную систему контроля качества сети

ать неисправности, источники проблем с пропускной способностью и ошибки конфигурации, получать данные о реальном качестве обслуживания в сети с точки зрения абонента. По словам технического директора Центрального филиала «Мегафона» Валентина Полозенко.- «Эта система, по сути, представляет собой набор мобильных терминалов, которые, с одной стороны, постоянно и автоматически пользуются услуга
17.11.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил тариф «Дневник РУ» и опцию «Дневник.ру»

В Центральном филиале «МегаФона» запущены специальный тариф «Дневник РУ» и опция «Дневник.ру»,

20.10.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил услугу «Вызов такси»

универсального короткого номера заказать автомобиль в разных городах Центрального филиала. Абоненты Центрального филиала компании «МегаФон», приезжающие в незнакомый город, теперь без проблем м
07.09.2011 Павел Корчагин возглавил Центральный филиал «МегаФона»

генеральный директор компании «Волгоград Мобайл». С 2003 г. – технический директор «Мобиком-Центр» (Центральный филиал «МегаФона»). В апреле 2007 г. был назначен первым заместителем генеральног
02.08.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил опцию «Отпуск-онлайн»

В Центральном филиале «МегаФона» запущена новая опция «Отпуск-онлайн», позволяющая пользоваться мобильным интернетом в роуминге по базовой цене «домашней» области. Для абонентов, находящихся за г
22.06.2009 Сотовая связь по спецпропускам

самостоятельно подключать и отключать услуги, а также оплачивать связь любым удобным способом. Подробную информацию о корпоративных тарифах "Мегафон" можно узнать по телефону (495) 502-2000, на сайте www.megafonmoscow.ru или по адресу Москва, ул. Бутырская, д.77, бизнес-центр «Диагональ-Хаус», 5 этаж.
18.03.2009 «МегаФон-Центр» оптимизировал работу контакт-центра с помощью решения «Астерос»

Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила внедрение «Астерос Контакт» в «МегаФон-Центр». Как ожидается, в результате проекта контакт-центр компании увеличит число обработанных вызовов и повысит качество обслуживания клиентов. Сегодня в «МегаФоне» реализуется корпора
07.12.2007 «МегаФон-Центр» инвестирует в развитие сети 5 млрд. руб

ального региона. За последний год количество абонентов компании выросло в 2 раза. Ежедневно к сети «МегаФон-Центр» подключаются более 7 тыс. абонентов. На территории Центрального региона «МегаФ
26.08.2004 Е-port начала прием платежей абонентов "Мегафон Центр"

Группа e-port cообщила о вводе в коммерческую эксплуатацию сервиса пополнения лицевых счетов для абонентов компании "МегаФон Центр". "МегаФон Центр" обслуживает абонентов в Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. Абоненты компании в этих регионах получили возможность оплач

Публикаций - 92, упоминаний - 108

МегаФон Центральный филиал и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 92
МегаФон - Мобиком 230 18
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 11
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 10
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 10
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 9
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Ростелеком 10948 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 4
МТС - Волгоград Мобайл 14 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 3
Telecom Design 24 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 26 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13156 2
ФОРС - Центр разработки 703 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Google LLC 12690 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Siemens Atea 4 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Integrics - Интегрикс 3 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 1
Millicom International Cellular SA 57 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
CreditPilot - КредитПилот 26 4
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Нижегородский метрополитен 7 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Русполимет ПАО 11 1
Россети Ленэнерго 1699 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Цифроград - Анарион 9 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
Золотая миля ТЦ 1 1
Муравей ТЦ 3 1
Нижегородпассажиравтотранс ГП НО - Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт 2 1
НФГ - Нижегородская Фитнес Группа 2 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Нижегородский машиностроительный завод - Союзный машиностроительный завод «Новое Сормово» - Горьковский машиностроительный завод, Завод № 92 4 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Протек - Центр внедрений 62 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 23
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
МегаФон Наши люди 49 4
МегаФон - GSMЛайт 50 4
Apple Локатор 87 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Астерос Бизнес Контакт 29 2
МегаФон SIM-карты 18 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 2
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 19 2
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 1
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 4 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
МТС Поиск 11 1
МегаФон - Nexign Peter-Service HAM - Nexign Peter-Service Has Access Manager 2 1
МегаФон - Nexign Peter-Service Security Manager 2 1
МегаФон - Nexign Peter-Service HAS 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 24 1
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Linux OS 11533 1
Rakuten Viber 665 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
Абрамов Андрей 41 11
Еремкин Андрей 17 7
Корчагин Павел 18 6
Зайцев Владимир 55 6
Полозенко Валентин 16 5
Веселов Андрей 22 5
Булыгин Александр 5 4
Молотков Михаил 11 3
Орловский Виктор 408 3
Жбанков Антон 13 2
Голубева Виктория 4 2
Величко Валерий 16 2
Серова Елена 320 1
Голубкова Людмила 6 1
Купцов Вадим 2 1
Медведев Вячеслав 19 1
Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
Захаров Сергей 13 1
Кучин Сергей 27 1
Катрич Алексей 43 1
Широких Алексей 72 1
Макаров Станислав 118 1
Кузьменко Валерия 62 1
Кореш Виктор 83 1
Филимонов Сергей 46 1
Гребнев Егор 41 1
Потапенко Андрей 27 1
Драгунов Алексей 25 1
Куликовский Сергей 9 1
Галимов Максим 33 1
Наскидаев Олег 9 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Аксенов Евгений 20 1
Масленников Денис 19 1
Артюхов Александр 19 1
Саввин Антон 18 1
Никифоров Сергей 13 1
Малышев Денис 13 1
Гетманец Георгий 9 1
Каткова Светлана 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 8
Швеция - Королевство 3782 8
Россия - ЦФО - Курская область 751 8
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 7
Россия - ЦФО - Брянская область 402 7
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 5
Россия - ЦФО - Орловская область 369 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 62 4
Европа 24964 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 105 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 39 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 3
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 3
Россия - ЦФО - Костромская область 477 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 34 3
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 58 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 18
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Госрасходы - портал 70 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
University of Mons - Университет Монса 3 1
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 1
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 7 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
СГАСУ - Самарский государственный архитектурно-строительный университет - Куйбышевский инженерно-строительный институт 2 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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