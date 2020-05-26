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МегаФон Центральный филиал


26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 1
10.07.2017 «Мегафон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве компании 1
26.05.2017 «Мегафон» продолжает развитие LTE в Нижегородском регионе 1
29.03.2017 «Мегафон» запустил технологию HD Voice на всех БС поколения G3 в Центральном филиале 1
27.01.2017 Число базовых станций 4G+ «Мегафона» в Центральном филиале выросло в 2 раза 1
22.12.2016 «Мегафон» завершил подготовку к пиковым нагрузкам в Новый год 1
07.11.2016 «Мегафон» обеспечит связью «Русполимет» 1
07.09.2016 «Мегафон» обеспечил покрытие LTE-Advanced во всех районах Нижнего Новгорода 1
18.08.2016 Для абонентов «Мегафона» роуминг в Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане становится выгоднее 1
22.07.2016 «Мегафон» продолжает развивать сети 2G и 3G в Нижегородском регионе 1
21.07.2016 Обновленная опция «Крым» от «Мегафона» позволит снизить расходы на связи в путешествии 1
14.06.2016 «Мегафон» запустил обновленную услугу «Детский интернет» 1
10.06.2016 «Мегафон» модернизировал сеть 4G+ на территории Нижегородского региона 1
22.04.2016 В 2015 г. корпоративными клиентами «МегаФона» в Нижегородской области стали еще 700 компаний 1
25.02.2016 «МегаФон» снижает цены на интернет 1
17.02.2016 «МегаФон» представил новую услугу «Передвижная базовая станция» 1
09.02.2016 Павел Корчагин возглавил Северо-Западный филиал «МегаФона» 2
08.02.2016 «МегаФон» обеспечил связью «Нижегородскую ГЭС» 1
12.01.2016 В новогоднюю ночь абоненты Центрального филиала «МегаФона» совершили около 13 млн звонков 1
23.11.2015 Центральный филиал «МегаФона» зафиксировал рост популярности услуги «8-800» 2
12.11.2015 «МегаФон» обеспечил корпоративной связью «Теплосети» в Нижнем Новгороде 1
29.10.2015 «Нижкартон» перешел в «МегаФон» 1
11.09.2015 «МегаФон» запускает сеть LTE-Advanced в Нижнем Новгороде 1
31.08.2015 «Мегафон» обеспечил связью «Нижегородскую Фитнес Группу» 1
14.08.2015 «МегаФон» установил базовую станцию на опоре уличного освещения в Нижнем Новгороде 1
05.08.2015 «МегаФон» модернизировал сеть 3G на территории Нижегородской области 1
22.07.2015 «МегаФон» обеспечил высокие скорости мобильного интернета на фестивале Alfa Future People 1
20.07.2015 «МегаФон» обеспечил связью сотрудников Борского силикатного завода 1
17.07.2015 «МегаФон» предложил корпоративным клиентам бесплатно воспользоваться М2М-сервисами 1
14.07.2015 Более 16 тыс. абонентов Центрального филиала «МегаФона» ежедневно посещают «Личный кабинет» 3
19.06.2015 «МегаФон» открывает 15 новых салонов связи в Нижегородской области 1
09.06.2015 «МегаФон» перевел в свою сеть мобильные номера сотрудников компаний «Генерал Мороз» и «Робин Бобин» 1
26.12.2014 «МегаФон» увеличивает охват сети в Орловской области 1
10.11.2014 С момента запуска сети 4G+ мобильный трафик абонентов «МегаФона» в Нижегородской области вырос в 6,5 раз 1
23.06.2014 «МегаФон» провел ВОЛС под рекой Ока 1
15.04.2014 4G-интернет стал доступен абонентам «МегаФона» в Твери и Нижнем Новгороде 1
03.02.2014 Филипп Сапронов назначен директором по продажам «ВымпелКома» 1
02.07.2013 Гендиректором НСС назначен Андрей Еремкин 1
03.04.2013 Центральный филиал «МегаФона» завершил проект по георезервированию оборудования 1
07.11.2012 «МегаФон» запустил 3G на станции «Горьковская» нижегородского метро 1

Публикаций - 60, упоминаний - 73

МегаФон Центральный филиал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Ростелеком НСС 48 1
Комстар Регионы 89 1
МегаФон ПетерСтар 146 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 1
Millicom International Cellular SA 25 1
Синтерра - Synterra 567 1
Alcatel-Lucent Enterprise 333 1
Siemens Atea 4 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Microsoft Corporation 11127 1
АйТи 752 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Google LLC 7161 1
К Телеком 44 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Vodafone Germany 5 1
ЮэСэМ Телеком - USM Telecom 9 1
Vodafone Group 383 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
РусГидро ПАО 129 1
World Class - Фитнес-клуб 11 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 9
3G - Стандарт мобильной связи 3744 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
МегаФон Наши люди 18 3
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Rakuten Viber 429 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Skype 1473 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
МегаФон SIM-карты 6 1
Зайцев Владимир 37 6
Абрамов Андрей 23 5
Булыгин Александр 4 4
Корчагин Павел 14 2
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Вермишян Геворк 61 1
Крутицкий Алексей 3 1
Берстенев Михаил 3 1
Земскова Екатерина 1 1
Комаров Петр 2 1
Савков Леонид 32 1
Купцов Вадим 2 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 19
Россия - Нижегородская область 741 12
Россия - Российская федерация - РФ 57544 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Россия - Курская область 340 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - Кстово 27 2
Россия - Заволжье 18 2
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Украина 3378 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Саров 92 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Дзержинск 65 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Пензенская область 347 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Самарская область 564 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Волгоград 542 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Республика Крым 626 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Армения - Республика 689 1
Бельгия - Королевство 399 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
University of Mons - Университет Монса 2 1
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 1
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 2 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765945, в очереди разбора - 669631.
Создано именных указателей - 46354.
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