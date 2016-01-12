МегаФон Центральный филиал

рии. Это в очередной раз подтверждает, что сеть «МегаФон» способна выдерживать самые серьезные нагрузки, обеспечивая комфортное общение миллионам наших клиентов», — отметил директор по инфраструктуре Центрального филиала компании «МегаФон » Андрей Абрамов. Подсчет новогоднего трафика осуществлялся с 18.00 31 декабря 2015 г. по 6.00 1 января 2016 г.

ют бизнес наших клиентов наиболее эффективным», – комментирует директор по связям с общественностью Центрального филиала компании «МегаФон » Юлия Данилова. Для клиентов с повышенными требованиям

трафика неминуемо повышает нагрузку на оборудование. Поэтому мы не только расширяем емкость сети, но и стремимся обеспечить ее максимальную надежность», - прокомментировал директор по инфраструктуре Центрального филиала компании «МегаФон » Валентин Полозенко.