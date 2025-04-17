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Ford Transit Малотоннажный грузовой автомобиль



17.04.2025 «Делимобиль» нарастил выручку от B2B-каршеринга и расширил линейку тарифов для бизнеса 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 1
14.11.2019 В России придумали, как превращать обычные телефонные сети в защищенные 1
03.06.2019 В «Яндекс.Такси» появились грузовые машины 1
02.10.2018 «Ростех» выпустил систему обнаружения пилотов дронов. Не только для спецслужб 1
23.08.2018 У российских силовиков появятся шпионские «Форды», напичканные спецтехникой 1
23.08.2018 «Росэлектроника» обеспечит Росгвардию современной аппаратной связью 1
25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford 1
17.02.2016 «МегаФон» представил новую услугу «Передвижная базовая станция» 1
22.01.2016 Платформа Ford Smart Mobility поможет принимать оптимальные решения во время движения 1
01.10.2015 Ford Sollers запустил тестовое производство автомобилей Ford Transit с устройством «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
22.07.2015 «МегаФон» обеспечил высокие скорости мобильного интернета на фестивале Alfa Future People 1
07.02.2013 В Новосибирской области появились мобильные МФЦ 1
25.10.2011 Разработан первый электроВАЗ – El Lada. ФОТО 1
01.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга пассажирского транспорта на предприятиях «Тверского Автотранспортного Союза» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Ford Transit и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 3
Yandex - Яндекс 7601 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 2
МегаФон 9151 2
МегаФон Центральный филиал 91 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 39 2
Айком 3 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
АвтоТрекер 99 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
Extron Electronics 62 1
Цифра ГК 2456 1
Роснано - Лиотех - Литий-ионные технологии 8 1
Ford 414 7
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 205 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 127 1
Hyundai Motor Company 395 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Моторинвест 13 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
Ford Smart Mobility 3 1
Changan Automobile Group - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 24 1
ТАС НП - Тверской Автотранспортный Союз - Тверьавтотранс - Кимрское АТП - Торжокское ПАТП - Старицкое ПАТП - Максатихинское АПП 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5543 4
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 2
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 92 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2459 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1935 2
Автостат 36 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 869 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 1
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