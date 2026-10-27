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Индексная книга (каталог) CNews*
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ПКЛ модуль пассивного когерентного локатора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.10.2026 Найден способ снизить затраты на защиту от БПЛА для российских компаний 1
20.03.2020 «Росэлектроника» и «Информзащита» начнут поставки систем обнаружения и противодействия беспилотникам 1
15.11.2019 «Росэлектроника» продемонстрировала радиоэлектронную пушку против беспилотников 1
28.12.2018 «Росэлектроника» увеличила выпуск гражданской продукции в 1,5 раза 1
28.12.2018 «Росэлектроника» увеличила выпуск гражданской продукции в 1,5 раза 1
02.10.2018 «Ростех» выпустил систему обнаружения пилотов дронов. Не только для спецслужб 1
02.10.2018 Разработка Ростеха позволит обнаруживать местонахождение пункта управления беспилотниками 1
09.06.2017 «Росэлектроника» создала «невидимый» комплекс для охраны особо важных объектов 1
25.02.2016 Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги развития корпоративного хранилища данных в 2015 г. 1
23.12.2015 Банк «Санкт-Петербург» внедрил BI-систему на платформе QlikView 1
01.08.2008 Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома 1
05.12.2007 Технологии-лидеры в струйной печати 1
19.09.2005 Epson RX700 - плохое МФУ, великолепный фотопринтер 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

ПКЛ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1281 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 5
Seiko Epson Corporation 912 3
Xerox - Lexmark Int 303 2
Canon 1444 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 337 2
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
BI Consult - Би Ай Консалт 23 1
Telecom Italia - Olivetti S.p.A. 46 1
HP Inc. 5912 1
Информзащита 951 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
Qlik - QlikTech 177 1
Brother - Brother Industries - Бразер 217 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 217 2
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - ЭкспоФорум Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 1
Федеральное казначейство России 1965 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2703 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6269 3
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1393 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13412 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1896 3
Принтер - скорость печати 593 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1999 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3837 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 467 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5545 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 289 2
Принтер струйный - Inkjet printer 743 2
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 301 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1881 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8027 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10705 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 2
Оцифровка - Digitization 5305 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3238 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1262 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5771 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1436 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1507 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2280 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 330 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6492 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 430 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2274 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 373 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 735 1
Cameraphone - Камерофон 472 1
Joystick - Джойстик 1153 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 1
Apple Локатор 89 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Солярис-Н 3 2
Seiko Epson Stylus 149 2
ReviVR - нейротренажер 8 2
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Черемуха 2 1
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 1
HP PhotoSmart 113 1
Xerox - Lexmark CX, CS, MX - серия МФУ - Lexmark C - Lexmark E - Lexmark T - Lexmark W - Lexmark J - Lexmark X - серия принтеров 35 1
Qlik Qlikview 122 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1478 1
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 20 1
Филимоненок Павел 19 2
Артеменко Алексей 18 1
Сорокин Андрей 23 1
Рычков Дмитрий 9 1
Скорых Сергей 7 1
Громов Сергей 21 1
Лаптева Марина 114 1
Буров Олег 25 1
Котляр Наталия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 5
Европа 25059 2
Азия - Азиатский регион 5969 1
Африка - Африканский регион 3657 1
Ближний Восток 3173 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1951 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1237 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3261 2
Здравоохранение - Реабилитация 462 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 353 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5706 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6716 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
Английский язык 7096 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7616 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 629 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4791 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 519 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 228 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2541 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6301 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 1
CNews - ZOOM.CNews 1915 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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