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«Росэлектроника» продемонстрировала радиоэлектронную пушку против беспилотников

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил на Международном форуме «Российский промышленник» оборудование для противодействия беспилотникам на территории критически важных объектов. На выставке демонстрируется комплекс, состоящий из нескольких модулей - пассивного когерентного локатора (ПКЛ) для обнаружения дронов, модуля радиоэлектронного подавления «Серп» и модуля радиомониторинга «Черемуха» для определения местонахождения оператора БПЛА.

ПКЛ предназначен для скрытого обнаружения и сопровождения дронов в охраняемой зоне. Устройство обнаруживает все движущиеся объекты, отражающие радиоволны. Эта особенность позволяет применять комплекс там, где затруднено использование классических радиолокационных систем. В частности, он обеспечивает возможность обнаружения малых дронов на предельно малых высотах.

Модуль радиоэлектронного подавления «Серп» подавляет канал управления малых БПЛА на расстоянии до 20 км, обеспечивая сплошное перекрытие в диапазоне частот от 400 до 6200 МГ, используемых в настоящее время для управления дронами, а также все частоты глобальных навигационных спутниковых систем. Таким образом «Серп» разрывает связь с оператором, дезориентирует дрон в пространстве и срывает выполнение полетного задания.

Модуль радиомониторинга «Черемуха» позволяет вычислить местонахождение оператора дрона.

Представленный комплекс противодействия БПЛА разработан НИИ «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»).

«Сегодня беспилотники все чаще применяются не только для несанкционированного слежения, но и как высокоэффективное средство поражения. Традиционные средства борьбы с дронами не всегда могут применяться на объектах критической инфраструктуры, где важно постоянно поддерживать в рабочем состоянии различные коммуникационные сети. Наше решение не создает помех, а за счет модульности позволяет закрывать любой периметр, решая тем самым задачи защиты от подлета БЛА одновременно с нескольких направлений», - отметил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

XXIII Международный форум «Российский промышленник» проводится 13-15 ноября в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» под эгидой Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций.

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