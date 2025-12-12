Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Новосибирская область Мошковский район Мошково
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловенчук Александр 134 8
|Трофимчук Денис 49 3
|Цукарь Сергей 34 2
|Пахомов Александр 103 2
|Струков Алексей 3 1
|Борисенков Андрей 2 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Куприянов Юрий 22 1
|Машанов Владимир 3 1
|Быченков Владимир 6 1
|Швец Сергей 2 1
|Травников Андрей 19 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406970, в очереди разбора - 733284.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.