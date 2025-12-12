Разделы

Россия СФО Новосибирская область Мошковский район Мошково

Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково

СОБЫТИЯ


12.12.2025 МТС прокачала мобильный интернет в селе рядом с Салаирским кряжем 1
23.10.2025 Мобильный интернет МТС заработал в поселке неподалеку от Карачинского озера 1
20.10.2025 Сигнал «МегаФона» получили 63 малых села Новосибирской области 1
01.10.2025 Умные устройства все чаще используют жители сел Новосибирской области 1
18.09.2025 МТС прокачала мобильный интернет в селе, где по легенде погребена правая рука Чингисхана 1
06.08.2025 «МегаФон»: новые базовые станции и улучшенные скорости в Мошковском районе 2
16.04.2025 «МегаФон» ускорил интернет в излюбленных новосибирцами локациях для отдыха 3
16.01.2025 МТС прокачала мобильный интернет в поселке самой знаменитой «минералки» 1
26.11.2024 Майский и Чернаки получили качественную связь «МегаФона» 1
21.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в самом «довольном» селе Новосибирской области 1
07.12.2023 Малочисленные села Новосибирской области впервые вышли в сеть 1
25.05.2023 На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел 2
27.12.2022 МТС обеспечила связью пять малых сел в Новосибирской области 1
09.12.2022 МТС обеспечила связью жителей двух малых деревень в Новосибирской области 1
24.06.2022 МТС включила LTE-скорости еще в 15 деревнях и поселках Новосибирской области 2
03.06.2022 МТС: жители Новосибирска стали в полтора раза чаще подключать спутниковое телевидение 1
17.12.2021 МТС запустила базовые станции LTE вдоль трасс «Сибирь» и «Иртыш» 1
08.08.2016 МТС разогнала LTE-сети в столице Сибири до 150 Мбит/с 1
05.07.2016 МТС помогает следить за пожарной безопасностью в Новосибирской области 1
01.07.2015 Количество базовых станций 4G МТС в Новосибирской области выросло в 3,3 раза 1
27.10.2014 МТС опутала поселки Новосибирской области сетью 4G 1
14.07.2014 Более 72 тыс. семей в Новосибирске и области стали доступны услуги «Ростелекома» 1
07.02.2013 В Новосибирской области появились мобильные МФЦ 1
26.11.2012 «Билайн» модернизировал сеть 3G в Новосибирской области 2
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
29.11.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Новосибирской области 1
15.01.2004 В Новосибирске завершено строительство ВОЛС протяженностью 470 км 1

Публикаций - 27, упоминаний - 33

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14254 13
МегаФон 9908 7
Ростелеком 10313 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 2
МТС Сибирь макрорегион 48 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
Восход ФГБУ НИИ 684 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Озеро Карачи - санаторий 4 3
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 3
Наукоград - технопарк 150 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 3
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12851 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57443 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9331 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28951 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4014 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17121 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73311 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6697 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22001 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3295 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25718 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3922 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8916 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6153 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23058 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2205 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5874 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12275 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9789 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25559 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12973 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 1
HSDPA Dual Carrier 85 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9610 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5836 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 2
МТС 3G-сеть 121 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 18 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 1
ДиСиКон - Лесной Дозор 8 1
Соловенчук Александр 134 8
Трофимчук Денис 49 3
Цукарь Сергей 34 2
Пахомов Александр 103 2
Струков Алексей 3 1
Борисенков Андрей 2 1
Арендаренко Андрей 11 1
Куприянов Юрий 22 1
Машанов Владимир 3 1
Быченков Владимир 6 1
Швец Сергей 2 1
Травников Андрей 19 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1871 23
Россия - СФО - Новосибирск 4656 18
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 47 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 47 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 14 6
Россия - РФ - Российская федерация 156974 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Венгеровский район - Венгерово 11 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2671 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Доволенский район 4 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Маслянинский район - Маслянино 12 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 81 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 17 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Баганский район - Баган 9 2
Беларусь - Белоруссия 6031 2
Армения - Республика 2370 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1642 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 45 1
Россия - Юдино 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Славгород 27 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Ордынский район 2 1
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 46 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Каргатский район - Каргат 6 1
Пакистан - Карачи 13 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 19 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 21 1
Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 21 1
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 22 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 14 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярские Столбы - национальный парк 5 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1540 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1208 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Криводановка 7 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1245 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 673 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20405 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6982 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1403 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 246 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26023 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 123 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1931 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 188 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3178 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1862 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 2
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 17 1
