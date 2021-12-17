МТС запустила базовые станции LTE вдоль трасс «Сибирь» и «Иртыш»

МТС объявила о расширении сети и запуске дополнительных базовых станций LTE вдоль федеральных трасс 254 «Иртыш» и Р255 «Сибирь» в Новосибирской области.

В результате на участке трассы федерального значения «Иртыш» в районе сел Новогутово, Ивановка, Новопервомайское, Груздевка, Кокошино и Кабинетное появился высокоскоростной мобильный интернет МТС. Таким образом, улучшено покрытие популярного направления Новосибирск – Омск по которому передвигаются отдыхающие, чтобы попасть на знаменитые Чановские озера и курорт федерального значения «Озеро Карачи», сообщил в Instagram директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

МТС также расширила покрытие LTE-сети на участке федеральной автотрассы «Сибирь» – магистраль из Новосибирска в Кемерово и Иркутск «приросла» несколькими участками в зоне сел Барлак, Мошково, Чахлово. В период каникул и отпусков именно по этой трассе отдыхающие из Новосибирска, Омска и европейской части России отправляются на отдых в Горную Шорию, на Красноярские столбы и к озеру Байкал. Находясь в дороге, абоненты МТС могут общаться с родными и близкими, обмениваться данными через мессенджеры в социальные сети, пользоваться навигационными приложениями.

«Мы провели в 2021 г. масштабные работы по запуску LTE вдоль автомобильных дорог – там, где быстрый мобильный интернет крайне востребован. Трассы «Иртыш» и «Сибирь» – ключевые транспортные артерии всего Сибирского региона, которые соединяют восток и запад страны. В пути наличие стабильной связи и скоростного доступа в интернет – это, прежде всего, вопрос безопасности автомобилистов и пассажиров, в том числе автотуристов, которых за последний год прибавилось в нашем регионе. И в 2022 г. мы планируем увеличить число базовых станций вдоль значимых магистралей Новосибирской области. Это наш вклад в развитие туристической отрасли региона, а значит, и его экономики», – сказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.