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Россия СФО Красноярский край Красноярские Столбы национальный парк



04.04.2025 МТС улучшила покрытие в национальном парке «Красноярские Столбы» 1
17.09.2024 Аналитика МТС: туристы со всей России стали чаще приезжать в красноярский Фанпарк «Бобровый лог» 1
03.07.2024 Искусственный интеллект от МТС проконтролирует безопасность в Красноярском Фанпарке «Бобровый лог» 2
19.01.2024 «Гремячая грива» возглавила рейтинг интернет-популярности у красноярцев 1
17.12.2021 МТС запустила базовые станции LTE вдоль трасс «Сибирь» и «Иртыш» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 3
K2 - К2РУ - SourceCode 94 1
МегаФон 9111 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 9 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 55 1
Озеро Карачи - санаторий 3 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1840 2
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17223 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24751 1
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3561 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7275 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7819 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1592 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1563 1
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1711 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Россия - СФО - Иркутская область 1134 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 929 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1314 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6408 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1228 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29652 2
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 98 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5253 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1769 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18918 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2461 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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