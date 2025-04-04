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Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 3
|K2 - К2РУ - SourceCode 94 1
|МегаФон 9111 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
|Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 9 1
|Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 1
|Роза хутор - горнолыжный экокурорт 55 1
|Озеро Карачи - санаторий 3 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 1
|Егошин Сергей 65 2
|Нестеров Константин 1 1
|Ким Андрей 34 1
|Соловенчук Александр 112 1
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