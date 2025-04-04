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МТС улучшила покрытие в национальном парке «Красноярские Столбы»

ПАО «МТС» обновила сеть на территории восточного входа в национальный парк «Красноярские Столбы». Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила покрытие сети в районе благоустроенного восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы», где располагаются парковка, визит-центр, бывший гранитный карьер, небольшая кофейня, игровая зона и смотровая площадка, с которой открывается вид на скалу Такмак. Посещаемость маршрутов Восточного входа достигает нескольких тысяч посетителей в выходной день. Цифровой апгрейд позволит посетителям на входе в парк проложить удобный и интересный маршрут, а также поделиться фотографиями природных достопримечательностей в соцсетях.

«МТС продолжает вносить свою лепту в развитие экотуризма в Красноярском крае. Ранее мы развернули систему умного видеомониторинга в фанпарке «Бобровый лог», которая в режиме реального времени анализирует наклон деревьев, растущих вдоль канатных дорог, следит за движением подъемников и выявляет внештатные ситуации. В экопарке «Гремячая Грива» мы запустили первый путеводитель-аудиогид с элементами дополненной реальности, помогающий туристам и горожанам виртуально знакомиться с доисторическими животными и редкими растениями Сибири. Как цифровая экосистема мы и далее планируем создавать новые возможности исследовать Красноярский край — в том числе и его визитную карточку, национальный парк «Красноярские Столбы»», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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