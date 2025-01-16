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МТС прокачала мобильный интернет в поселке самой знаменитой «минералки»

Цифровая экосистема МТС усовершенствовала покрытие мобильного интернета в курортном поселке Озеро-Карачи в Чановском районе Новосибирской области. В результате модернизации оборудования и перераспределения частот в пользу современного стандарта LTE средняя скорость мобильного интернета выросла на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в поселке Озеро-Карачи Новосибирской области. Увеличить скорость мобильного интернета удалось благодаря реализации части большого проекта по переводу устаревших частот на современный стандарт LTE — рефармингу. Теперь загрузка фото, видео и других файлов происходит мгновенно.

Поселок известен, прежде всего, своим лечебным озером. Его дно покрыто толстым слоем грязи с уникальным составом. По преданию, тут еще в XVI веке поправляли здоровье хан Кучум и его войско. Тогда озеро называлось Ачу-Тебис — «горько-соленое». Санаторий появился здесь лишь в конце XIX века. В наши дни на берегу озера круглогодично работают санатории и дома отдыха с водолечебницами, а также здесь добывают любимую всеми сибиряками минеральную воду.

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«Мы успешно справляемся с задачей по обеспечению цифровыми благами не только столицы области и районных центров, но и также небольших населенных пунктов, особенно таких туристически привлекательных как Озеро-Карачи. Здесь в комфорте, том числе и цифровом, нуждаются как жители поселка, так и приезжающие туристы. Бытует мнение, что для того, чтобы жители нашей области могли отдохнуть в живописном месте, им нужно выехать за пределы региона. Курортный поселок Озеро-Карачи опровергает этот миф. Оздоровиться на знаменитом озере люди приезжают с XIX века. А берега Карачинского считаются не только курортной, но еще и заповедной зоной», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

В 2024 г. масштабные работы по рефармингу МТС провела в Искитимском, Краснозерском, Купинском, Мошковском, Татарском, Сузунском, Ордынском и Колыванском районах региона.

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