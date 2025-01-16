Пакистан Карачи
Пакистан и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
|Путин Владимир 3171 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Chaudhry Fawad - Чоудхури Фавад 2 1
|Internet Stock Report 994 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
|SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
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