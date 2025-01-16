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Пакистан Карачи

Пакистан - Карачи


16.01.2025 МТС прокачала мобильный интернет в поселке самой знаменитой «минералки» 1
13.11.2024 «МегаФон» раскинул сети в крае рыбаков и охотников 1
15.07.2020 Пакистан вводит для ИТ-компаний «самую мягкую налоговую систему» в мире 1
20.08.2013 Почти половина пакистанцев не в состоянии получить электронный паспорт 1
30.11.2012 Москва заняла 12 место в рейтинге Networked Society City Index по уровню развития ИКТ-инфраструктуры 1
23.11.2011 Москва опередила Сидней по уровню использования ИКТ 1
14.07.2004 В 2003 году в Африке и на Ближнем Востоке продали 40 млн. мобильников 1
17.06.2002 NASDAQ падает четвертую неделю подряд 1
17.06.2002 NASDAQ падает четвертую неделю подряд 1
15.12.2000 Motorola удвоит емкость GSM-сети пакистанского Mobilink 1
14.08.2000 Американский разработчик ПО NetSol стал интернет-провайдером в Пакистане 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Пакистан и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
Cisco Systems 5114 2
Microsoft Corporation 24623 2
Qualcomm Technologies 1822 2
Oracle Corporation 6687 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 2
Biogen - Байоджен Айдек 16 2
Verizon - WorldCom 483 2
X Corp - Twitter 2845 1
Huawei 3932 1
Apple Inc 12099 1
Motorola Inc 1140 1
Tyco International 79 1
МегаФон 8803 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 221 2
Amgen 23 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 1
Arthur D. Little 10 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Верховный суд Пакистана 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 23 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 888 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Путин Владимир 3171 1
Мишустин Михаил 676 1
Chaudhry Fawad - Чоудхури Фавад 2 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Сингапур - Республика 1849 2
Ближний Восток 2942 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
Южная Корея - Сеул 364 2
Марокко - Королевство 208 2
Швеция - Стокгольм 389 2
Австралия - Сидней 274 2
Индия - Дели 145 2
Египет - Каир 71 2
Пакистан - Исламабад 25 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Ирландия - Республика 1010 1
Индия - Bharat 5431 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Япония - Токио 995 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 562 1
Китай - Шанхай 787 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 110 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
ЮАР - Йоханнесбург 50 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 65 1
Мексика - Мехико 78 1
Нигерия - Лагос 17 1
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AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
The Register - The Register Hardware 1551 1
Internet Stock Report 994 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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