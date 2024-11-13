Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» раскинул сети в крае рыбаков и охотников

Около 600 жителей двух отдаленных поселений Новосибирской области впервые получили мобильную связь и интернет «МегаФона». Инженеры оператора установили телеком-оборудование в селах Малый Тебис и Соловьевка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оба населенных пункта относятся к категории «малых». Поселок Малый Тебис расположен в Чановском районе и окружен озерами. До самого крупного в Западной Сибири ­– озера Чаны ­– несколько часов езды на автомобиле, как и до озера Карачи, где производится известная минеральная вода – «Карачинская». Эта территория – вотчина рыбаков и охотников, ведь здесь обитает около 300 видов птиц, в водоемах водится около 16 видов рыб.

В Малом Тебисе проживают около 300 человек, и до строительства базовой станции голосовая связь в поселке была неустойчивой и обеспечивалась за счет телеком-оборудования, расположенного в соседних населенных пунктах. После запуска здесь мобильного интернета местные жители – абоненты «МегаФона» смогут пользоваться социальными сетями, слушать музыку, обращаться за услугами на цифровые государственные сервисы, оформлять необходимые документы онлайн.

Деревня Соловьевка, расположенная в Баганском районе, также насчитывает не более 300 жителей. Сюда инженеры «МегаФона» тоже впервые провели голосовую связь и интернет. Максимальная дальность распространения сигнала с новой базовой станции составит до 7 километров, что позволит получать связь соседним территориям.

«Непрерывное развитие мобильной связи в Новосибирской области имеет особое социальное значение. В этом году уже сданы базовые станции в малых населенных пунктах: Изюм, Еремино, Овчинниково, Елизаветинка, Тычкино, Рассказаво. С начала года объем трафика в этих поселениях составил около 21 ТБ, что соответствует 5,2 тыс. просмотренных кинофильмов. А если анализировать голосовой трафик, то абоненты наговорили количество минут равное трем месяцам непрерывного общения. Устойчивая мобильная связь и интернет делает жизнь сельчан комфортнее, поэтому мы планируем и в следующем году продолжить проект по цифровизации малочисленных поселений», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему
Облачные тренды

Объекты связи в поселениях были введены в эксплуатацию в рамках государственной программы «Цифровая трансформация Новосибирской области» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«Сегодня мы строим базовые станции сотовой связи в малых населенных пунктах с населением от 100 человек. В этом году на средства регионального бюджета интернет придет в 25 сел и деревень. Кроме того, на территории региона реализуется федеральный проект устранения цифрового неравенства, благодаря которому еще несколько десятков сел будут обеспечены мобильным интернетом», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур

Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз

Импортеры электроники и бытовой техники в России резко сократили закупки. Главная причина - высокая ключевая ставка Центробанка

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

После китайской кибератаки министерство безопасности США предостерегло от использования телефонов и SMS

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще