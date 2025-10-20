Разделы

Россия СФО Новосибирская область Баганский район Баган

Россия - СФО - Новосибирская область - Баганский район - Баган

СОБЫТИЯ


20.10.2025 Сигнал «МегаФона» получили 63 малых села Новосибирской области 1
18.12.2024 «МегаФон» дотянул мобильную связь до малого села Варваровка 1
13.11.2024 «МегаФон» раскинул сети в крае рыбаков и охотников 1
07.12.2023 Малочисленные села Новосибирской области впервые вышли в сеть 3
25.05.2023 На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел 2
30.05.2019 МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры» 1
08.06.2015 «Ростелеком» реконструировал внутризоновую сеть в Новосибирской области 1
10.12.2014 «Билайн» обеспечил мобильной связью несколько тысяч сотрудников предприятий нефтяной и газовой промышленности в Республике Коми 1
17.11.2009 «Синтерра» построила новую линию Омск – Новосибирск 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9733 4
Ростелеком 10235 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1524 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13924 1
Huawei 4170 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9132 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 452 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 261 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Возрождение - Коммерческий банк 349 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 44 1
Газпром трансгаз 151 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12672 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56121 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28782 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8619 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71758 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3920 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21772 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14574 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3199 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9106 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16893 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4823 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4051 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8189 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 875 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25390 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11112 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3038 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7643 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 713 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8842 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6170 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6271 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11820 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25380 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16909 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2931 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6674 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9571 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1078 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2171 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11172 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1388 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4228 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3938 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11395 1
Пропускная способность - Bandwidth 1818 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7145 1
Аналоговые технологии 2824 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5734 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Роснефть - РН-Северная Нефть 4 1
Цукарь Сергей 33 4
Трофимчук Денис 48 4
Дюбанов Анатолий 95 1
Травников Андрей 18 1
Соловенчук Александр 126 1
Куприянов Юрий 20 1
Бобнев Александр 3 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1843 5
Россия - РФ - Российская федерация 154699 4
Россия - СФО - Новосибирск 4595 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Венгеровский район - Венгерово 11 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 19 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 17 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 43 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 25 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 97 2
Россия - УФО - ЯНАО - Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение 16 1
Земля - планета Солнечной системы 10599 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1620 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1197 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 792 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 398 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 222 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 119 1
Россия - Заполярье 126 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск 18 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Доволенский район 4 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 14 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Маслянинский район - Маслянино 11 1
Россия - Юдино 5 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Каргатский район - Каргат 6 1
Россия - СФО - Иркутская область - Баяндаевский район - Баяндай 6 1
Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Россия - Алексеевка 30 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 302 1
Пакистан - Карачи 12 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20059 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10421 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54381 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5537 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9491 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5836 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6715 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5961 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2567 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 911 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 753 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
