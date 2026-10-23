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Россия СФО Новосибирская область Татарск

Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск

СОБЫТИЯ


23.10.2026 МТС улучшила мобильную сеть на железной дороге в Омск 1
08.10.2020 МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 1
08.06.2015 «Ростелеком» реконструировал внутризоновую сеть в Новосибирской области 1
05.08.2014 МТС в Сибири за полгода построила 800 км новых волоконно-оптических линий связи 1
14.07.2014 Более 72 тыс. семей в Новосибирске и области стали доступны услуги «Ростелекома» 1
26.03.2014 Количество интернет-пользователей «Ростелекома» в Новосибирской области превысило 200 тыс. 1
19.02.2013 Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» в 2012 г. составила 206,8 млн руб. 1
07.02.2013 В Новосибирской области появились мобильные МФЦ 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
05.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в шести городах региона 1
08.06.2012 Техническим директором «Ростелеком-Сибирь» назначен Алексей Гайдамак 1
17.02.2012 ТТК начал предоставлять услуги ШПД в Татарске Новосибирской области 3
22.03.2011 «Билайн» расширяет сеть 3G в Новосибирской области 1
16.12.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в 14 районах Новосибирской области 1
17.11.2009 «Синтерра» построила новую линию Омск – Новосибирск 1
20.08.2009 «Синтерра» расширила пропускную способность сети в Сибирском федеральном округе 1
19.05.2009 «Синтерра» улучшила связность сети в СФО 1
19.10.2007 Рособразование выбирает ИТ-поставщиков: открытый аукцион 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11076 6
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 292 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16232 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 20 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
МегаФон 11016 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 416 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9590 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
Энергия НПП 1 1
Тайра - Новосибирский энергомашиностроительный завод 1 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1622 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 107 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11664 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5032 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18379 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2273 5
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 927 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8773 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2268 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23284 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9704 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9871 3
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26658 2
Пропускная способность - Bandwidth 1945 2
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 300 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10443 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4238 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6514 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7566 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9759 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4026 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13637 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5373 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 736 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9421 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6913 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13207 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1615 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14151 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9466 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8062 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 415 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4760 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3670 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13065 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4575 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6430 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 20 1
Соловьев Александр 123 3
Куприянов Юрий 22 3
Гриб Анатолий 10 1
Быченков Владимир 6 1
Машанов Владимир 3 1
Струков Алексей 3 1
Гайдамак Алексей 3 1
Гайдмак Алексей 1 1
Слизень Виталий 247 1
Соловенчук Александр 161 1
Титов Алексей 63 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2114 12
Россия - СФО - Новосибирск 4959 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2926 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск 20 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 25 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1729 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Коченёво 34 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 17 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Каргатский район - Каргат 7 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Купинский район - Купино 14 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1310 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитимский район - Искитим 50 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 31 3
Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 3
Россия - СФО - Кемеровская область 1085 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1578 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 317 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 49 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Маслянинский район - Маслянино 13 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Баганский район - Баган 11 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 169114 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 664 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1054 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1720 2
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 110 2
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 111 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 197 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 85 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 44 1
Россия - Бородино 45 1
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 35 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 224 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Селенгинский район - Гусиноозёрск 18 1
Россия - СФО - Красноярский край - Назаровский район - Назарово 45 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 33 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Криводановка 7 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 17 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 52 1
Россия - СФО - Томская область - Северск 74 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58672 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 802 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6112 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11020 1
Физика - Physics - область естествознания 2973 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5727 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1671 1
Металлы - Медь - Copper 871 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1184 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5871 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7990 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8176 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10601 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22137 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27770 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3035 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 255 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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