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Россия СФО Новосибирская область Искитим

Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим


16.01.2025 МТС прокачала мобильный интернет в поселке самой знаменитой «минералки» 1
26.11.2024 Майский и Чернаки получили качественную связь «МегаФона» 1
21.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в самом «довольном» селе Новосибирской области 1
01.03.2024 МТС присоединила к сети 110 сел в Новосибирской области 1
26.10.2023 Жители села Усть-Чем получили доступ к высокоскоростному интернету 1
07.09.2023 «Мегафон» расширил покрытие в Шадрино 2
16.06.2023 Дачникам и сельчанам: «Мегафон» ускорил интернет в районе Чуйского тракта 2
27.12.2022 «Мегафон» улучшил связь в самых интернет-активных локациях Новосибирска 1
22.08.2022 «Эр-телеком» обеспечит доступом в интернет малые населенные пункты Новосибирской области 1
08.08.2022 «Мегафон» провел модернизацию сети в Новосибирской области 1
24.06.2022 МТС включила LTE-скорости еще в 15 деревнях и поселках Новосибирской области 2
23.05.2022 МТС модернизировала LTE-интернет в пригородах Новосибирска 1
12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 1
08.10.2020 МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 1
26.12.2016 МТС подключил к услугам связи 66 новосибирских новостроек 1
31.08.2016 Tele2 запускает сеть 4G в Новосибирской области 2
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
01.07.2015 Количество базовых станций 4G МТС в Новосибирской области выросло в 3,3 раза 1
27.10.2014 МТС опутала поселки Новосибирской области сетью 4G 1
14.07.2014 Более 72 тыс. семей в Новосибирске и области стали доступны услуги «Ростелекома» 1
27.03.2014 Фиксированные услуги МТС доступны 1 млн домохозяйств в 18 городах Сибири 1
26.03.2014 Количество интернет-пользователей «Ростелекома» в Новосибирской области превысило 200 тыс. 2
20.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Новосибирской области 1
26.11.2012 «Билайн» модернизировал сеть 3G в Новосибирской области 1
16.07.2012 Банк «Левобережный» расширяет сеть устройств самообслуживания для владельцев карт «Золотая Корона» 1
05.04.2012 Заказать валюту в «Сбербанке» теперь можно через интернет 1
22.03.2011 «Билайн» расширяет сеть 3G в Новосибирской области 1
19.08.2010 «Сибирьтелеком» планирует довести количество подключенных по технологиям GPON и ETTH домов в Новосибирской области до 2,1 тыс. в 2010 г. 1
07.07.2010 «АНД Проджект» внедряет Microsoft Dynamics AX в «Сибирском Антраците» 1
15.06.2010 «Сибирьтелеком» расширил сеть ШПД в Новосибирской области 1
19.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в шести населенных пунктах Сибирского региона 1
02.04.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Сибирском регионе 1
16.03.2010 «Сибирьтелеком» расширил сеть ШПД в Новосибирской области 1
02.02.2010 «МегаФон» запускает 3G в Новосибирской и Кемеровской областях 1
02.12.2008 На оборонном предприятии в Новосибирской области произошел взрыв 1
30.07.2008 ЦНТ обновила навигационные карты 1
19.11.2007 «Телефон.Ру» инвестирует в Прикамье и Сибирь $2,5 млн 1
21.05.2007 МТС увеличила пропускную способность сети в Сибири 1
14.05.2007 Россвязьнадзор по Новосибирской области оштрафовал оператора "Исток" 1
11.01.2007 К интернету подключено более 1000 школ Новосибирской области 1

Публикаций - 43, упоминаний - 50

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 14
МегаФон 8803 7
МТС Сибирь макрорегион 48 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Ростелеком 9699 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 2
Telegram Group 1983 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Сибирь макрорегион 3 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Microsoft Corporation 24623 1
Xiaomi 1732 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Softkey - Софткей 210 1
Исток ООО 1 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Webstream - Вебстрим 27 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 14 1
Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 3
Наукоград - технопарк 134 2
Телефон.Ру 92 1
Энергия НПП 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Сибирский антрацит ГК 5 1
Тайра - Новосибирский энергомашиностроительный завод 1 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Озеро Карачи - санаторий 3 1
Энергомонтаж 1 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 7
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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