Россия СФО Новосибирская область Искитим
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловенчук Александр 105 8
|Трофимчук Денис 35 5
|Куприянов Юрий 20 4
|Есенин Сергей 9 1
|Кромский Дмитрий 28 1
|Куприянов Юри 3 1
|Гребенщиков Юрий 1 1
|Склярский Василий 1 1
|Тютин Алексей 14 1
|Быченков Владимир 6 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Тюленин Сергей 1 1
|Линков Алексей 1 1
|Богатков Борис 3 1
|Снежина Татьяна 2 1
|Пахомов Александр 60 1
|Шмонин Дмитрий 2 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 2
|НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
|РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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