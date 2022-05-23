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МТС модернизировала LTE-интернет в пригородах Новосибирска

МТС модернизировала оборудование в дачных локациях близ Новосибирска. В результате жители 28 населенных пунктов и СНТ теперь могут комфортно пользоваться различными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС

МТС установила дополнительное оборудование 4G в деревнях и дачных массивах Искитимского и Ордынского районов, которые находятся на берегу Обского моря: Нижнекаменка, Каменка, Морозово, СНТ «Обской залив» и других. Теперь можно онлайн слушать музыку, совершать платежи, вызывать такси, включать детям мультики на YouTube и выкладывать в соцсети селфи с шашлыками.

Возможность пользоваться интернетом на комфортных скоростях также получили поселки, села и деревни Новосибирского района, где расположены дачные массивы и загородные дома новосибирцев: Железнодорожный, Мочище, Плотниково, Ленинское, Кубовая, Озерный, Станционный, Криводановский, Толмачевский и Новолуговской сельсоветы, а также СНТ «Нива», «Луч-2», «Геофизик», «Тихие зори и «Элитное»

Дачники и жители деревень Воробьево, Большой Оеш и Пихтовка Колыванского района могут выходить в интернет и звонить по сотовому, буквально не отходя от грядки.

«Жители пригородов и дачных массивов Новосибирска в среднем скачивают почти тот же объем мобильного трафика, что и горожане. Поэтому мы подготовили сеть в прилегающих к Новосибирску районов к летним нагрузкам, чтобы наши абоненты имели возможность пользоваться привычными городскими благами – связью, мобильным интернетом, кино и видеоконтентом, общением в соцсетях. Так что можно смело планировать загородные каникулы и дачные отпуска», – сказал директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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