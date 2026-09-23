Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Новосибирская область Искитимский район Искитим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 50, упоминаний - 59
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловенчук Александр 159 8
|Трофимчук Денис 56 7
|Пахомов Александр 151 7
|Куприянов Юрий 22 5
|Тютин Алексей 15 1
|Кромский Дмитрий 29 1
|Быченков Владимир 6 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Тюленин Сергей 1 1
|Гребенщиков Юрий 1 1
|Склярский Василий 1 1
|Линков Алексей 1 1
|Богатков Борис 3 1
|Оловянников Дмитрий 81 1
|Снежина Татьяна 2 1
|Шмонин Дмитрий 2 1
|Почеснева Нина 1 1
|Есенин Сергей 16 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
|РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 176 2
|РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 20 1
|НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.