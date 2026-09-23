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Россия СФО Новосибирская область Искитимский район Искитим

Россия - СФО - Новосибирская область - Искитимский район - Искитим

СОБЫТИЯ


23.09.2026 К сезону «тихой» охоты МТС разогнала мобильный интернет под Новосибирском 1
05.08.2026 «МегаФон» обновил «телеком-ландшафт» на территории 10 новосибирских поселений 1
07.05.2026 МТС улучшила мобильный интернет для новосибирских дачников 1
12.12.2025 МТС прокачала мобильный интернет в селе рядом с Салаирским кряжем 1
01.10.2025 Умные устройства все чаще используют жители сел Новосибирской области 2
18.09.2025 МТС прокачала мобильный интернет в селе, где по легенде погребена правая рука Чингисхана 1
27.03.2025 «МегаФон» модернизировал сеть в Бердске и пригородах к летнему сезону 2
16.01.2025 МТС прокачала мобильный интернет в поселке самой знаменитой «минералки» 1
26.11.2024 Майский и Чернаки получили качественную связь «МегаФона» 1
21.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в самом «довольном» селе Новосибирской области 1
01.03.2024 МТС присоединила к сети 110 сел в Новосибирской области 1
26.10.2023 Жители села Усть-Чем получили доступ к высокоскоростному интернету 1
07.09.2023 «Мегафон» расширил покрытие в Шадрино 2
16.06.2023 Дачникам и сельчанам: «Мегафон» ускорил интернет в районе Чуйского тракта 2
27.12.2022 «Мегафон» улучшил связь в самых интернет-активных локациях Новосибирска 1
22.08.2022 «Эр-телеком» обеспечит доступом в интернет малые населенные пункты Новосибирской области 1
08.08.2022 «Мегафон» провел модернизацию сети в Новосибирской области 1
24.06.2022 МТС включила LTE-скорости еще в 15 деревнях и поселках Новосибирской области 2
23.05.2022 МТС модернизировала LTE-интернет в пригородах Новосибирска 1
12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 1
08.10.2020 МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 1
26.12.2016 МТС подключил к услугам связи 66 новосибирских новостроек 1
31.08.2016 Tele2 запускает сеть 4G в Новосибирской области 2
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
01.07.2015 Количество базовых станций 4G МТС в Новосибирской области выросло в 3,3 раза 1
27.10.2014 МТС опутала поселки Новосибирской области сетью 4G 1
14.07.2014 Более 72 тыс. семей в Новосибирске и области стали доступны услуги «Ростелекома» 1
27.03.2014 Фиксированные услуги МТС доступны 1 млн домохозяйств в 18 городах Сибири 1
26.03.2014 Количество интернет-пользователей «Ростелекома» в Новосибирской области превысило 200 тыс. 2
20.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Новосибирской области 1
26.11.2012 «Билайн» модернизировал сеть 3G в Новосибирской области 1
16.07.2012 Банк «Левобережный» расширяет сеть устройств самообслуживания для владельцев карт «Золотая Корона» 1
05.04.2012 Заказать валюту в «Сбербанке» теперь можно через интернет 1
22.03.2011 «Билайн» расширяет сеть 3G в Новосибирской области 1
19.08.2010 «Сибирьтелеком» планирует довести количество подключенных по технологиям GPON и ETTH домов в Новосибирской области до 2,1 тыс. в 2010 г. 1
07.07.2010 «АНД Проджект» внедряет Microsoft Dynamics AX в «Сибирском Антраците» 1
15.06.2010 «Сибирьтелеком» расширил сеть ШПД в Новосибирской области 1
19.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в шести населенных пунктах Сибирского региона 1
02.04.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Сибирском регионе 1
16.03.2010 «Сибирьтелеком» расширил сеть ШПД в Новосибирской области 1

Публикаций - 50, упоминаний - 59

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16105 18
МегаФон 10930 10
МТС Сибирь макрорегион 49 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1587 3
Ростелеком 11033 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 2
Telegram Group 3000 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 291 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
Softkey - Софткей 215 1
Исток ООО 1 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Webstream - Вебстрим 27 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 16 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком - Электронный город» 16 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 153 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1848 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3382 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Microsoft Corporation 25865 1
Xiaomi - Сяоми 2283 1
Meta Platforms - Facebook 4633 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 722 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 420 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 647 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Сибирь макрорегион 3 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 52 3
Наукоград - технопарк 160 2
Озеро Карачи - санаторий 4 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Телефон.Ру 92 1
Энергия НПП 1 1
Тайра - Новосибирский энергомашиностроительный завод 1 1
Энергомонтаж 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9036 1
Сибирский антрацит ГК 5 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3602 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6012 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1449 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 1
Федеральное казначейство России 1955 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9690 18
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10348 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29884 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23169 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18265 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4549 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26547 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26827 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7561 8
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4190 7
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9852 7
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Viasat Premium HD 22 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 176 2
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 20 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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