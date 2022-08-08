«Мегафон» провел модернизацию сети в Новосибирской области

«Мегафон» улучшил качество сети для 2 млн жителей Новосибирской области. Благодаря запуску дополнительного слоя LTE оператор увеличил скорость мобильного интернета в крупных городах и обеспечил уверенное покрытие 4G в небольших и удаленных поселениях.

Оператор провел модернизацию почти 400 базовых станций в регионе, запустив на них сеть в диапазоне 900 МГц. Сотовый сигнал этой частоты лучше проходит через препятствия и дальше распространяется – радиус охвата составляет 35 км, что в 4 раза больше, чем в диапазоне 1800 МГц. Это позволило «Мегафону» значительно расширить покрытие сети LTE в области.

Обновление инфраструктуры связи охватило более шестидесяти населенных пунктов: от крупных городов – Новосибирск, Бердск, Искитим – до небольших и отдаленных сел, где живет несколько сотен человек. Среди них Дубровино, Плотниково, Вассино и другие поселения. Теперь сельчане могут смотреть фильмы онлайн в высоком разрешении, слушать музыку онлайн, вести прямые эфиры в социальных сетях, а также передавать «тяжелые» файлы по электронной почте и мессенджерах.

«Девятисотый диапазон имеет значительные преимущества прежде всего для развития сети в сельской местности – а для нас это одна из приоритетных задач. Такая «дальнобойная» базовая станция может обеспечивать высокоскоростным интернетом сразу несколько поселений. Также благодаря запуску нового слоя LTE улучшения почувствовали и наши абоненты в городах – там скорость передачи данных значительно увеличилась, например, на окраинах и внутри зданий», – сказал Денис Трофимчук, директор «Мегафона» в Новосибирской области.

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Модернизация сети также расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора.

Работа оператора по улучшению качества связи и интернета отмечена независимым исследованием международной компании Ookla. «Мегафон» признан лидером в Новосибирской области по скорости мобильного интернета. По данным за II квартал 2022 г. медианная скорость скачивания в регионе составила 26,03 Мбит/с, это лучший показатель среди всех операторов связи.