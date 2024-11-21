МТС прокачала мобильный интернет в самом «довольном» селе Новосибирской области

МТС усовершенствовала покрытие мобильного интернета в селе Довольное. В результате перераспределения радиочастот в пользу современного стандарта LTE улучшилось качество связи для жителей и гостей населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в селе Довольное Новосибирской области. Увеличить скорость мобильного интернета удалось благодаря реализации части большого проекта по переводу устаревших частот на современный стандарт LTE. Рефарминг можно сравнить с усовершенствованием дороги: чтобы она могла вместить больше машин, которые бы ехали быстрее, нужно построить магистраль вместо лесной тропинки.

«Мы планомерно переводим устаревающие частоты на новый современный стандарт не только в Новосибирске, но и в населенных пунктах области. В этом году мы провели масштабные работы по рефармингу в Искитимском, Красноозерском, Купинском, Мошковском, Татарском, Сузунском, Ордынском и Колыванском районах региона. За счет перераспределения частот скорость мобильного интернета увеличивается. Тогда загрузка фото и видео происходит мгновенно. Принять и отправить файлы устройство с подключением к интернету с подобной скоростью сможет в течение нескольких секунд. У пользователя есть возможность играть в онлайн-игры, а также с комфортом стримить», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.