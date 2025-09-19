Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех Росэлектроника НЗПП Восток Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток Изомер ПО
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенков Владимир 210 3
|Козлов Игорь 47 2
|Рейман Леонид 1053 1
|Чемезов Сергей 145 1
|Соловенчук Александр 123 1
|Горшенин Максим 37 1
|Иванов Петр 23 1
|Масленников Евгений 10 1
|Фомина Алена 9 1
|Евсеев Захар 1 1
|Ипполитов Кирилл 1 1
|Котляков Михаил 2 1
|Исюк Владимир 2 1
|Васильев Вадим 9 1
|Долгановский Павел 1 1
|Жидков Дмитрий 1 1
|Остертак Дмитрий 1 1
|Сухорослова Юлия 4 1
|Зверев Игорь 3 1
|Кормилицына Кристина 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1054 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2074 1
|Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
|РИА Новости 964 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.