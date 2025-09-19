Разделы

Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО

УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов 1
12.12.2024 Юлия Сухорослова: У нас есть возможность довести российские разработки оборудования до экспортного уровня 1
12.09.2024 В России создают редкое оборудование для производства микроэлектроники на замену китайскому 2
26.03.2024 Ученые НГТУ НЭТИ преобразуют энергетический мусор в электроэнергию 2
04.07.2023 Власти выделили миллиарды на создание в России технологий выпуска чипов 250-65 нм 1
03.07.2023 Совместная компания «Ростеха» и АФК «Системы» займется производством электроники 1
09.06.2023 Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов 6
01.02.2023 Якутские ученые из СВФУ будут сотрудничать с «Новосибирским заводом полупроводниковых приборов Восток» в производстве суперконденсаторов 6
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 2
08.10.2020 МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 2
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 2
19.02.2018 «Ростех» и АФК «Система» создают предприятие по производству чипов 2
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
22.09.2016 «Росэлектроника» к 2019 году объединит предприятия в 7 интегрированных структур 1

Публикаций - 15, упоминаний - 31

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1541 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1821 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 455 4
РТИ 146 4
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 30 4
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 4
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 3
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 3
Mikron America 3 3
Ситроникс МД 3 3
Элемент ГК - Нанотроника 13 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 135 3
РТИ Микроэлектроника 16 2
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 7 2
Applied Materials 296 2
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13764 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 399 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 987 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 167 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 611 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Бином 24 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 43 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1360 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 143 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 10 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
Планета ОКБ 8 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Омега 85 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Волна НПО Завод 2 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 5
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 3
Торий НПП 46 2
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 2
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1303 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 976 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 12 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Циклон-тест НПП 1 1
Энергия НПП 1 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
Тайра - Новосибирский энергомашиностроительный завод 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 878 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7910 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3278 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 177 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5150 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 416 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5683 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 103 1
РНФ - Российский научный фонд 126 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4399 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1781 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8234 5
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 402 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3193 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11063 3
Аналоговые технологии 2817 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1355 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3909 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8984 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5753 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7331 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21509 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3199 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1134 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12725 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 377 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4262 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3870 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 45 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 609 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3450 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1130 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 262 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9972 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1396 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1426 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10450 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10045 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1889 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1709 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14412 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 189 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 449 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1075 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1942 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3401 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 259 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 152 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 90 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 415 1
Евтушенков Владимир 210 3
Козлов Игорь 47 2
Рейман Леонид 1053 1
Чемезов Сергей 145 1
Соловенчук Александр 123 1
Горшенин Максим 37 1
Иванов Петр 23 1
Масленников Евгений 10 1
Фомина Алена 9 1
Евсеев Захар 1 1
Ипполитов Кирилл 1 1
Котляков Михаил 2 1
Исюк Владимир 2 1
Васильев Вадим 9 1
Долгановский Павел 1 1
Жидков Дмитрий 1 1
Остертак Дмитрий 1 1
Сухорослова Юлия 4 1
Зверев Игорь 3 1
Кормилицына Кристина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 10
Россия - СФО - Новосибирск 4554 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 884 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17831 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18266 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1596 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3016 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7946 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1823 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2621 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 747 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 116 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск 17 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1613 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3299 1
Китай - Тайвань 4087 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1663 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 880 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1497 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1204 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 166 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 218 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 76 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 45 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 45 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 17 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Криводановка 7 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 96 1
Индия - Bharat 5611 1
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Ближний Восток 3010 1
Америка Латинская 1863 1
Европа 24517 1
Япония 13439 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6192 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11537 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19872 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5242 2
Германий 43 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4843 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1648 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3629 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 2
Физика - Physics - область естествознания 2783 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6535 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7717 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9398 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 612 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 195 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 255 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25431 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8833 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2418 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1148 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10370 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7170 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 728 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8175 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3554 1
Энергетика - Energy - Energetically 5397 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2637 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1002 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10454 1
Галлий - Gallium - химический элемент 342 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 846 1
Айсберг - Eisberg 185 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 997 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1054 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2074 1
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
РИА Новости 964 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 47 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 163 5
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 60 5
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 9 4
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 4
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 933 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 55 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 5 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1054 1
РАН - Российская академия наук 1975 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 272 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 70 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 14 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
День молодёжи - 27 июня 971 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2559 1
