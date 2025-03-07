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Сухорослова Юлия
|07.03.2025
|Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
|12.12.2024
|Юлия Сухорослова: У нас есть возможность довести российские разработки оборудования до экспортного уровня 1
Сухорослова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|РИА Новости 925 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
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