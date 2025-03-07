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Сухорослова Юлия


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
12.12.2024 Юлия Сухорослова: У нас есть возможность довести российские разработки оборудования до экспортного уровня 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сухорослова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 114 1
Applied Materials 293 1
Элемент ГК - Нанотроника 8 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 117 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2905 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 366 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13346 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7942 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4207 1
Аналоговые технологии 2778 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 423 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1046 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 379 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1661 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1617 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 848 1
Ближний Восток 2955 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52286 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17179 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
Индия - Bharat 5480 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 1
Америка Латинская 1818 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29419 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 1
Физика - Physics - область естествознания 2658 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2029 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1096 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 306 1
Галлий - Gallium - химический элемент 317 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1491 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 1
РИА Новости 925 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 39 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 7 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 945 1
РАН - Российская академия наук 1889 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 64 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 252 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 382 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2452 1
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