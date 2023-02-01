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Якутские ученые из СВФУ будут сотрудничать с «Новосибирским заводом полупроводниковых приборов Восток» в производстве суперконденсаторов

Молодые исследователи дизайн-центра электронно-компонентой базы «Север» Северо-Восточного федерального университета планируют развивать сотрудничество с «Новосибирским заводом полупроводниковых приборов Восток» (НЗПП «Восток») по разработке графеновых суперконденсаторов.

По словам руководителя дизайн-центра «Север» СВФУ Захара Евсеева, основная задача ученых университета заключается в совершенствовании наработок завода и разработке суперконденсаторов с низкими токами утечки. «НЗПП “Восток” – дочерняя организация группы компаний “Элемент” и наш основной партнер. Разработанные в СВФУ суперконденсаторы будут производиться на заводе», – подчеркнул он.

В рамках рабочей встречи «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» посетил основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. Федеральный университет представил предпринимателю разработки на основе графена и рассказал о дальнейших планах лаборатории.

Дизайн-центр «Север» создан в рамках программы развития СВФУ для «Приоритет 2030» по направлению молодежных лабораторий. «Нас радует, что поддержанные на старте программой развития университета проекты молодых ученых выходят на дальнейшее самостоятельное развитие уже за счет грантов федерального уровня», – отметил проректор по цифровому развитию Петр Иванов.

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«Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» и АФК «Система».

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