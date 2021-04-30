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Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Электроника
, Текст: Эльяс Касми

ГК «Микрон», называющая себя крупнейшим российским вендором микроэлектроники, сообщила о 32-росте выручки по итогам 2020 г. Операционная прибыль взлетела на 29%, и все это за счет наращивания производства, привлечения новых клиентов и выхода на новые сегменты. В то же время выйти на положительную чистую прибыль у компании не получилось.

Финансовые результаты

Группа компаний (ГК) «Микрон» заявила о резком росте своих финансовых показателей в 2020 г. в сравнении с итогами 2019 г. Выручка ГК, как сообщили CNews ее представители, за год подскочила на 32% и достигла 15,617 млрд руб.

Этого результата ГК добилась в первую очередь за счет выхода на новые для нее сегменты рынка и развития экспорта. Эти два фактора также положительно сказались на росте операционной прибыли. Она составила 1,199 млрд руб., и это на 29% больше показателей 2019 г.

В то же время выйти на положительную чистую прибыль «Микрон» не удалось. В компании объяснили это «критическим влиянием пандемии на производство и логистику, а также себестоимость продукции при имеющихся финансовых обязательствах и существенным ростом цен на материалы и комплектующие». Размер чистого убытка представители «Микрона» не указали.

«Микрон» называет себя «крупнейшим производителем и экспортером микроэлектроники в России». Стоит отметить, что от своих мировых конкурентов компания сильно отстает в техническом плане. Самый продвинутый техпроцесс их тех, что она освоила на конец апреля 2021 г. – это 65 нм, тогда как тайваньская TSMC с 2020 г. выпускает продукцию по 5-нанометровым нормам и готовится к переходу на 3 нм в 2022 г.

Отметим, что в конце декабря 2020 г. по решению Отраслевой комиссии Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИиПП) «Микрону» была одобрена субсидия в размере 51,8 млн руб. Эти деньги позволят предприятию частично компенсировать затраты на лизинг оборудования для сборки чип-модулей смарт-карт и производства RFID меток. Субсидии компании предоставило и Минпромторга – деньги «Микрон» потратила на частичную компенсацию затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, а также на транспортировку экспортной продукции.

Другие достижения «Микрона»

В течение 2020 г. «Микрон» смог увеличить несколько своих показателей. В частности, количество его клиентов в масштабах всего мира увеличилось более чем на 60 и в сумме перевалило за 500. По данным компании, новые клиенты работают в сферах строительства, медицины транспорта, торговли, энергетики, легкой промышленности и др.

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Выручка «Микрона» растет, а чистая прибыль - нет

Под новыми сегментами, выход на которые помог «Микрону» нарастить годовую выручку, подразумевается, помимо прочего, и производство автомобилей. Компания разработала полноценную линейку продуктов для сегмента автоэлектроники – регуляторы и стабилизаторы напряжения, микросхемы управления светодиодными приборами освещения, драйверы спидометра и тахометра, LED-драйверы и др. Все эти приборы предназначены как для внутреннего российского, так и для внешнего рынка.

В дополнение к перечисленному «Микрон» смог на четверть (25%) увеличить объемы поставок поставок чип-модулей для банковских карт национальной платежной системы «Мир». За год было выпущено 5 млн таких модулей.

Разработка и производство новых микросхем

В 2020 г. «Микрон» освоил производство 40 новых микросхем, 18 из которых предназначены для промышленного применения. Вместе с этим он разработал 27 новых RFID-изделий, добавив их к 300 ранее созданным. Также в рамках программы по расширению каналов продаж «Микрон» запустил онлайн-магазин своей RFID-продукции для розничной продажи физлицам.

В течение отчетного периода компания оформила четыре патента на объекты интеллектуальной собственности. Помимо этого, за весь 2020 г. в Реестр российской радиоэлектронной продукции было включено 18 ее продуктов.

Кто стоит за «Микроном»

История «Микрона» берет начало в 1959 г., когда был основан Воронежский завод полупроводниковых приборов. Сейчас он носит название ЗАО «ВЗПП-Микрон» и входит в ГК «Микрон» наряду с ПАО «Микрон» (Москва), АО «Светлана-полупроводники» (Санкт-Петербург), сборочным цехом в Шэньчжэне (Китай) и рядом торговых представительств в Китае и Тайване.

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«Микрон» не стоит путать с американской Micron. Последняя открылась в 1978 г. и работает в той же сфере – в производстве полупроводниковой продукции.

Согласно ЕГРЮЛ, «ВЗПП-Микрон» имеет уставной капитал около 1,27 млрд руб.. Завод на 100% принадлежит компании ЗАО «РТИ микроэлектроника», дочерней компании «АФК система».

В настоящее время ГК «Микрон» входит в компанию «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и АФК «Система» (через «РТИ микроэлектроника»). Как сообщал CNews, стороны договорились о создании совместного предприятия (СП) в феврале 2019 г.

Согласно условиям соглашения, обе стороны внесли в свое СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайн-центров в сфере микроэлектронной компонентной базы (МЭКБ). В объединенной компании «РТИ микроэлектроника» получила контрольный пакет (50% плюс одна акция), а «Ростеху» и «Росэлектронике» достался совокупный пакет 50% минус одна акция. РТИ доплатила за свою долю в предприятии 1,35 млрд руб.

Кто вошел в совместное предприятие

По условиям договора Ростех и «Росэлектроника» внесли в СП девять активов общей стоимостью 11,5 млрд руб.. В список вошли 100% акций «Научно-исследовательского института электронной техники (НИИЭТ) «Электростандарт», «Научно-производственного предприятия (НПП) «Восток», «Новосибирского завода полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро» (НЗПП), «Научно-исследовательского института электронной и микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс», «Специального конструкторско-технологического бюро по релейной технике» (СКТБ РТ), «Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Дейтон» и торгового дома «Росэл». Также были внесены 51% акций завода «Марс» и 25% акций зеленоградского микроэлектронного завода «Ангстрем».

«РТИ микроэлектроника» внесла 12 активов в сумме на 8,49 млрд руб. В их числе: 100-процентная доля в «Научно-исследовательском институте молекулярной электроники» (НИИМЭ), «ВЗПП-Микрон» («Воронежский завод полупроводниковых приборов»), «Ситроникс-МД», Mikron America, СТТ, ДЦ «Микрон» и Cosmos Wealth. Также были переданы 92% акций завод «Микрон», 75% акций «Научно-исследовательского института точного машиностроения» (НИИТМ), 65% акций «Коннектор Оптикс», 50% в совместном предприятии «Микрона» с московским метрополитеном - «Микрон Секьюрити Принтинг» - и 10% акций вышеупомянутого завода «Ангстрем».

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