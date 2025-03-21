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РТИ Микроэлектроника
РТИ Микроэлектроника и организации, системы, технологии, персоны:
|АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
|Попов Алексей 336 2
|Рейман Леонид 1051 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Арсентьев Андрей 69 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Красников Геннадий 72 1
|Мантуров Денис 110 1
|Нечепоренко Юрий 27 1
|Грекова Ольга 4 1
|Машевич Павел 5 1
|Комлев Николай 99 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Шокин Александр 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1914 4
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
|Российская газета 273 1
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