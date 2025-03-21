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РТИ Микроэлектроника


21.03.2025 Чипмейкер №1 в России заложил в банк полторы сотни своих установок для производства микроэлектроники 1
17.05.2024 Владелец «Микрона» выходит на биржу 1
22.03.2023 Производители банковских карт требуют полмиллиарда у единственного российского завода по выпуску их чипов 1
05.09.2022 Главный российский производитель процессоров получит от властей 7 млрд руб. на «масштабирование производства» 1
22.04.2022 Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь 1
06.04.2022 «Микрон», надежда российской электроники под санкциями, получил прибыль впервые за 12 лет 1
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 2
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 2
18.07.2014 «Роснано» вошло в состав акционеров «Микрона» 1
01.04.2014 Алексей Попов: На базе ПРО100 возможен самый быстрый и недорогой старт национальной платежной системы 1
24.01.2014 Через полгода в России будет выпущено уже 2–3 млн УЭК 1
21.01.2014 «Сбербанк» станет единственным акционером «УЭК» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

РТИ Микроэлектроника и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1479 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1173 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 6
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 24 6
РТИ 146 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 5
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 30 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 96 3
Mikron America 3 2
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 7 2
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 2
Ситроникс МД 3 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 138 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
Ростелеком 9807 1
МегаФон 9056 1
Intel Corporation 12241 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 1
Huawei 3974 1
ИКС 326 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 507 1
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 203 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
БАРС Груп 547 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 117 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 3
Ак Барс Банк 272 3
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 15 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 2
Visa International 1953 2
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 14 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Альфа-Банк 1784 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
РЕСО-Гарантия СК 45 1
101Hotels.com 456 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
JCB International 145 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 50 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4835 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11824 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1227 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6006 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 373 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 166 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4221 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19925 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7962 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20957 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 3
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14500 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8390 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2560 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12289 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1636 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 774 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 537 1
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Мантуров Денис 110 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146415 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43607 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 7
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24399 6
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6223 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1092 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1279 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2431 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2959 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 615 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Миграция населения - Миграционные службы 416 1
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Аренда 2451 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
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Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Энергетика - Energy - Energetically 5161 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1388 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6464 1
Паспорт - Паспортные данные 2542 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1341 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 767 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1650 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 655 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13774 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6780 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 194 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1914 4
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Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 8 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 40 2
РАН - Российская академия наук 1902 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
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