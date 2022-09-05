Главный российский производитель процессоров получит от властей 7 млрд руб. на «масштабирование производства»

Зеленоградский производитель полупроводников «Микрон» получит 7 млрд руб. на масштабирование производства. Средства будут выделены заводу под залог оборудования на ближайшие 10 лет. Эксперты назвали такую сумму «крайне маленькой». Сейчас «Микрон» способен производить чипы (ограниченным тиражом) по топологии 65 нм, в то время как весь мир ушел далеко вперед.



Масштабирование «Микрона»

Правительство выделит российскому заводу по производству полупроводников «Микрон» 7 млрд руб. на «масштабирование производства». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на двух источников: в Правительстве и на радиоэлектронном рынке.

По их данным, ВЭБ.РФ уже одобрил финансирование. Средства планируют выделить через Фонд развития промышленности (ФРП). «Микрон» получит кредитную линию на ближайшие 10 лет под залог производственного оборудования, уточняет собеседник издания на рынке.

В ВЭБ.РФ отказались от комментариев изданию, а в ФРП, «Микроне» и Минпромторге не ответили на вопросы.

Этого недостаточно

Продукция, которую производит «Микрон», как рассказал основатель дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович «Коммерсанту», может покрыть некоторый сегмент российского рынка электроники. Например, уточняет Петричкович, могут выпускаться компоненты для оборудования критической инфраструктуры и оборонного сектора. Однако эксперт назвал сумму в 7 млрд руб. «крайне маленькой» для развития такого предприятия как «Микрон».

Директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев подчеркивает, что «Микрону» необходима господдержка и для освоения новых технологий. Если вместе с масштабированием производства не будет подобного развития, то «Микрон» ждет «застой и тупик», заключает эксперт.

«Микрон» получит 7 млрд руб. на увеличение производительности

Глава АНО «Консорциум светотехника» Ольга Грекова указала на острую нехватку кадров для российских производителей электронной компонентной базы. По ее словам, некоторые компании сейчас просят просубсидировать увеличение зарплат сотрудникам, которые обслуживают производственное оборудование. Так, средняя зарплата на таких предприятиях варьируется от 50 до 60 тыс. руб. При этом сотрудники после нескольких лет работы с таким окладом уходят в другие компании с более высокими ставками, отмечает Грекова.

Чем занимается «Микрон»

«Микрон» существует в стране с 1959 г. Тогда был основан Воронежский завод полупроводниковых приборов, в настоящее время переименованный в ЗАО «ВЗПП-Микрон» и входящий в состав группы «Микрон». В эту же группу входят АО «Микрон» (Москва), АО «Светлана-полупроводники» (Санкт-Петербург), сборочный цех в Шэньчжэне (Китай) и несколько торговых представительств в Китае и на Тайване.

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Сама группа компаний «Микрон» входит в компанию «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и «РТИ микроэлектроника»).

«Микрон» — единственный в России контрактный вендор полупроводников, способный выпускать чипы по топологии 180–90 нм. На предприятии освоен и выпуск чипов по топологии 65 нм, но лишь для штучных партий — инженерных образцов. Массовое же производство налажено только для топологии 90 нм, что по современным меркам — «прошлый век» (впрочем, как и 65 нм). При этом TSMC начала разработку двухнанометровой нормы производства чипов и процессоров еще в июне 2019 г.

Как выяснил CNews, «Микрон» недавно впервые за 12 лет получил чистую прибыль по итогам финансового года. Так, прибыль зеленоградского предприятия по итогам 2021 г. составила 258 млн руб. Предыдущие 11 лет принесли ему убытков более чем на 19 млрд руб.

В апреле 2022 г. стало известно о планах «Микрона» на двукратное увеличению объемов выпускаемых кремниевых пластин, чтобы победить дефицит отечественных полупроводников в России. Для этого завод намерен закупить подержанное производственное оборудование, что в последние годы стало стандартной мировой практикой в этой отрасли.