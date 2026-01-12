Разделы

СОБЫТИЯ

12.01.2026 Из крупнейшего микроэлектронного холдинга России через суд вытрясли деньги за покупку компании 1
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
06.08.2014 В инновационное развитие холдинга «Росэлектроника» будет инвестировано более 210 млрд руб. 1
18.03.2014 В модернизацию предприятий «Росэлектроники» инвестировано более 13 млрд руб. 1
09.07.2013 «Ростех» передаcт «Росэлектронике» активы стоимостью свыше 6 млрд руб. 1

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 6
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 4
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 63 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 3
РТИ 146 3
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 2
Ситроникс МД 3 2
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 2
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 2
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 33 2
Mikron America 3 2
РТИ Микроэлектроника 18 2
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 7 2
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - Электрон-Оптроник 2 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 15 1
Ростех - Росэлектроника - Оксид НЗР - Новосибирский завод радиодеталей 9 1
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 12 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 32 1
Ростех - Росэлектроника - Луч БРЗ - Барнаульский радиозавод 2 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 1
Ростех - Росэлектроника - ОПЗ имени Козицкого - Омский приборостроительный завод имени Н. Г. Козицкого 5 1
Волга-Волга 1 1
Инжект НПП 9 1
Радио-Сервис НПФ 1 1
Радиоприбор Альметьевский Завод 1 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 48 1
Ростех - Радиозавод 69 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Омега 86 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1031 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1379 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 328 1
Торий НПП 46 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 4
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 4
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 16 3
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 3
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 2
Плазма НПП 2 1
Циклон-тест НПП 1 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1031 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3473 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 437 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4515 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 428 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1837 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1154 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3546 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73502 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Зверев Андрей 59 3
Зверев Игорь 3 1
Козлов Игорь 47 1
Рейман Леонид 1059 1
Евтушенков Владимир 212 1
Фомина Алена 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157566 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18680 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45893 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 2
Россия - СФО - Новосибирск 4675 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 907 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1627 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3397 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 1
Китай - Тайвань 4136 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 189 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 223 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2684 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8161 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 926 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Германий 44 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 158 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 68 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 3
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 14 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 3
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 5 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 1
