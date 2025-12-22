Разделы

22.12.2025 «Росэл» поставил заказчикам сотни «супершредеров» 3
12.09.2025 «Росэл» поставил крупную партию промышленных аккумуляторов для телекома 2
04.03.2024 В России запущено производство чип-конденсаторов на 300 млн штук в год 3
09.02.2024 «Росэлектроника» обеспечит бесперебойным питанием оборудование сотовых сетей 2
21.12.2023 Разработка «Ростеха» увеличит срок службы чип-резисторов в 5 раз 2
15.12.2023 «Росэлектроника» поставила заказчикам первую сотню супершредеров для уничтожения секретных документов 2
11.04.2017 Cуперконденсаторы «Росэлектроники» проходят испытания в составе силовых агрегатов 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
16.09.2016 «Росэлектроника» запустит производство танталовых конденсаторов в Новосибирске 1

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 6
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 12 1
Ростех - Росэлектроника - Луч БРЗ - Барнаульский радиозавод 2 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Ростех - Росэлектроника - ОПЗ имени Козицкого - Омский приборостроительный завод имени Н. Г. Козицкого 5 1
Волга-Волга 1 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 63 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 48 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 15 1
Бином 24 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Омега 86 1
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 1
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 1
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - Электрон-Оптроник 2 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 12 1
Oxide Interactive - Oxide Games 22 1
КЭнК - Кузбасская энергосетевая компания 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
Торий НПП 46 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Циклон-тест НПП 1 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 3
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 273 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3301 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 427 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 152 1
SMD - Surface Mounted Device - прибор, монтируемый на поверхность 7 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 1
Электроэнергетика - Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 45 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1492 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 170 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Носенко Лев 5 3
Козлов Игорь 47 2
Зверев Игорь 3 1
Россия - СФО - Новосибирск 4666 8
Россия - РФ - Российская федерация 157276 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2680 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4289 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Ближний Восток 3035 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1182 1
Европа 24650 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Америка Латинская 1886 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 158 7
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Германий 44 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Ведомости 1249 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 5 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 67 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
