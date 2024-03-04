В России запущено производство чип-конденсаторов на 300 млн штук в год

Новая линия по производству чип-конденсаторов на 300 млн единиц в год открыта на новосибирском заводе «Оксид». Над проектом запуска начали работать девять лет назад. Инвестиции составят около 1 млрд руб.



Производственная линия открыта

Новая линия по производству чип-конденсаторов открыта на новосибирском заводе «Оксид», входящем в «Росэлектронику», сообщил «Коммерсант».

Прибор имеет меньшие габариты, чем традиционный конденсатор и позволяет обеспечить автоматический поверхностный монтаж.

Потребителями выпускаемой продукции являются гражданские предприятия радиоэлектронной промышленности, производящие печатные платы.

Фото: «Оксид» Новосибирский завод « Оксид » открыл линию производства чип конденсаторов , работа над запуском которой началась еще в 2015 г.

Для снижения стоимости импортных чип-конденсаторов совместно с новосибирскими университетами ведется исследование по разработке собственного композита, добавили представители предприятия.

Масштаб производства

Плановый объем производства — до 300 млн единиц в год. По словам генерального директора предприятия Льва Носенко, это будут конденсаторы разного формата — и толстопленочные, и тонкопленочные.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о закупках партий в «десятки миллионов штук».

Реализация проекта началась в 2015 г. Инвестиции составят около 1 млрд руб.

Новосибирский «Оксид»

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» является одним из основных отечественных производителей оксидно-полупроводниковых танталовых конденсаторов и оксидно-электролитических танталовых конденсаторов различных типов.

С 2012 г. предприятие входит в кластерное научно-производственное объединение (НПО) «Сибирская электроника», созданное «Росэлектроникой». Кластер ориентирован на выпуск перспективных элементов электроники, в том числе на создание принципиально новых источников тока на основе объединения суперконденсаторов и классических батареек-аккумуляторов.

История завода «Оксид», как указано на его сайте, тесно связана с воронежским заводом «Электросигнал», эвакуированным в 1941 г. в Новосибирск. Завод гордится непрерывным обновлением выпускаемых изделий и высокими темпами развития производства.

За полгода участия в нацпроекте «Производительность труда» «Оксид» увеличил выпуск продукции на 34%, как писали в марте 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на представителей регионального правительства. В результате внедрения практики бережливого производства, предприятие снизило время производства изделий на 19,4%, а уровень незавершенных процессов уменьшился на 17,5%.

В феврале 2024 г. CNews писал о начале поставок крупнейшим российским операторам связи промышленных кислотно-свинцовых аккумуляторов, разработкой и производством которых занимается новосибирский завод «Оксид». Для этих целей предприятие оборудует производственную линию мощностью 60 тыс. штук в год.