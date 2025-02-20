Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие Электросигнал
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Транковская Наталья 11 1
|Ендовицкий Дмитрий 5 1
|Якунин Александр 49 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Евраев Михаил 262 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Черепенников Антон 83 1
|Милехин Юрий 1 1
|Сафонов Максим 3 1
|Масалович Андрей 22 1
|Фурцев Сергей 1 1
|Усачев Виктор 1 1
|Бровко Василий 52 1
|Петров Сергей 60 1
|Потапов Геннадий 1 1
|Борисов Игорь 2 1
|Эшструт Анастасия 1 1
|Шмелев Алексей 23 1
|Моретти Светлана 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|Ведомости 1021 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1891 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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