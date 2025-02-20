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Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие Электросигнал

Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал


20.02.2025 «МегаФон» расширил и «прокачал» сеть связи в Новосибирске 1
04.03.2024 В России запущено производство чип-конденсаторов на 300 млн штук в год 1
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
21.10.2020 «Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог 1
13.03.2020 Студенты Воронежского госуниверситета будут проходить практику в «Росэлектронике» 1
21.10.2019 «Росэлектроника» представит разработки для национальной безопасности 1
04.06.2019 «Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR 1
25.08.2014 «Ростех» передал под управление в ОПК пять предприятий 1
16.06.2011 Сергей Дятлов назначен директором по работе с компаниями энергетики и ЖКХ в GMCS 1
19.01.2011 В состав концерна «Созвездие» войдут ещё четыре предприятия 1
08.06.2010 Минобороны РФ закупило станции спутниковой связи на 216 млн руб. для ВМФ: итоги тендера 3
07.05.2002 Российские производители готовы создавать оборудование по технологии NMT-MC (CDMA-450) для сетей сотовой связи 2

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3223 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 2
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 39 2
Максима ГК - GMCS 359 1
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 9 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
ИКС 321 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 1
Папилон - Papillon 11 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
МегаФон 8944 1
Ростех - Автоматика Концерн 1645 1
Ростех - ЦСМ - Центр суперкомпьютерного моделирования - Солнечногорский приборный завод - Солнечногорский электромеханический завод 4 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 131 1
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Iteranet - Итеранет 3 1
СРЗ - Сарапульский радиозавод 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
Ростех - Росэлектроника - Метеор 4 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
Цифровые решения НПП 4 1
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 1
МФИ Софт 123 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
3DiVi - Тридиви 13 1
Ростех - Радиозавод 68 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
Malvin Systems - Малвин Системс 8 1
РСК Технологии 11 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 410 2
ВЦКБ Полюс - Воронежское центральное конструкторское бюро 1 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 985 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 58 1
КОМЗ - Казанский оптико-механический завод 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4535 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Правительство РФ - Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике РФ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 504 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1706 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1128 4
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 81 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 3
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1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2522 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 239 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 316 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 86 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 115 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7914 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 153 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2765 2
Аргон-Э - комплекс технических средств связи 1 1
Ростех - Росэлектроника - Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 1
Транковская Наталья 11 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Якунин Александр 49 1
Дятлов Сергей 18 1
Овчинников Сергей 48 1
Евраев Михаил 262 1
Шадаев Максут 1015 1
Черепенников Антон 83 1
Милехин Юрий 1 1
Сафонов Максим 3 1
Масалович Андрей 22 1
Фурцев Сергей 1 1
Усачев Виктор 1 1
Бровко Василий 52 1
Петров Сергей 60 1
Потапов Геннадий 1 1
Борисов Игорь 2 1
Эшструт Анастасия 1 1
Шмелев Алексей 23 1
Моретти Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1511 5
Россия - СФО - Новосибирск 4326 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 575 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 320 1
Европа 21806 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 1
Канада 4891 1
Украина 7627 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 692 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 23 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 463 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 4
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1965 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3572 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7876 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2445 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 673 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6954 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3560 1
Физика - Physics - область естествознания 2652 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 147 1
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 165 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 854 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 924 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Ведомости 1021 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1891 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
День карьеры Росэлектроники 1 1
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