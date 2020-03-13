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Спецпроекты

Студенты Воронежского госуниверситета будут проходить практику в «Росэлектронике»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех и Воронежский государственный университет (ВГУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательской и образовательной деятельности. Студенты вуза смогут проходить практику на предприятиях холдинга с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Соглашение было подписано в рамках Дня карьеры Росэлектроники в Воронеже, в котором приняли участие более 700 учащихся. Документ подписали заместитель генерального директора по организационному развитию «Росэлектроники» Наталья Транковская и ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий.

В рамках Дня карьеры Росэлектроники воронежские предприятия холдинга – концерн «Созвездие», «Электросигнал» и ВЦКБ «Полюс» - представили посетителям мероприятия производимую аппаратуру связи, в том числе DMR радиостанции и комплекс технических средств связи «Аргон-Э». Студенты приняли участие в лекциях и семинарах, получили информацию о вакансиях и стажировках на воронежских предприятиях «Росэлектроники», лично пообщались с руководством и экспертами.

«В рамках Дня карьеры Росэлектроники мы даем студентам возможность не просто познакомиться с нашими предприятиями и узнать о возможностях трудоустройства, мы создаем площадку для открытого диалога между будущими молодыми специалистами и ведущими экспертами радиоэлектронной промышленности. Такие встречи дают студентам уверенность в завтрашнем дне, помогают определиться с будущим местом работы и построить свою карьерную траекторию», - сказала заместитель генерального директора по организационному развитию «Росэлектроники» Наталья Транковская.

«Уверен, что подписанное соглашение укрепит прочные связи между Воронежским госуниверситетом и «Росэлектроникой». Наше плотное сотрудничество продолжается уже не первый год – совместно с концерном «Созвездие» в 2018 году мы открыли Центр развития технологий искусственного интеллекта. Также при поддержке предприятия в ВГУ действует лаборатория при кафедре систем телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы», - отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.



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