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«Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Интерполитех-2020» локомотивные DMR-радиостанции (Digital Mobile Radio). Оборудование позволяет в автоматическом режиме обеспечить бесперебойную цифровую радиосвязь и обмен данными между локомотивами, диспетчерскими центрами и железнодорожными станциями. Объем производства составит около 1500 штук в год, что позволит закрыть потребность рынка в данном оборудовании.

Цифровые радиостанции позволяют при снижении уровня сигнала автоматически переключаться от одной базовой станции к другой, тем самым поддерживая стабильную связь на всем пути следования состава. Новая аппаратура совместима с техникой связи, используемой сегодня на железных дорогах, поэтому может быть установлена на все типы локомотивов и применяться как в цифровых, так и в аналоговых сетях. Радиостанции оборудованы адаптером GPS/ГЛОНАСС, что позволяет определять и передавать координаты локомотива.

Новые DMR-радиостанции разработаны специалистами АО «Электросигнал» (входит в концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»).

«Представленное на выставке оборудование относится к новому поколению аппаратуры поездной радиосвязи, которая позволяет обеспечить бесшовное покрытие связью на протяжении всего маршрута. Новые радиостанции уже прошли испытания на железной дороге, старт серийного производства запланирован на 2021 год. В настоящее время технологические возможности нашего предприятия позволяют выпускать не менее 1500 локомотивных радиостанций в год», - сказал генеральный директор «Электросигнала» Геннадий Потапов.

Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» проходит с 20 по 23 октября на ВДНХ (павильоне №57).



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