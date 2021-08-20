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Бровко Василий


20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
31.05.2021 «Ростех» создаст кафедру мобильной связи в СевГУ 1
08.02.2021 «Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса 1
23.09.2020 «Ростех» и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G 1
23.09.2020 Показана первая российская базовая станция 5G 1
23.09.2020 «Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G 1
23.09.2020 «Ростех» представил макет российской базовой станции 5G 1
28.11.2019 Методику оценки цифровой зрелости протестируют в лидирующих российских промышленных компаниях 2
18.11.2019 Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G 1
19.09.2019 «Ростелеком» и Ростех создали Архитектурный совет для развития 5G в России 2
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 2
04.07.2019 Набсовет «Цифровой экономики» ускорит цифровизацию экономики и социальной сферы 1
06.06.2019 NtechLab заняла второе место на конкурсе по распознаванию действий с помощью ИИ 1
09.04.2019 Операторы дорожных карт по сквозным технологиям приглашают к работе экспертов 1
25.01.2019 Создан Национальный центр компетенций «Умный город» 1
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 1
24.01.2019 В Ростехе назначен куратор цифровых проектов 1
28.12.2018 Минкомсвязи, Казначейство и Ростех сэкономили более 500 млн во время ЧМ 2018 1
20.11.2018 Ростех и Минздрав обеспечат телемедициной 700 медучреждений 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
10.09.2018 Ростех: «Россияне стали в полтора раза чаще записываться к врачу онлайн» 2
17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018 2
11.07.2018 ИТ-«дочка» «Ростеха» пишет ПО, которое удешевит использование «Эльбрусов» на широком рынке 1
11.07.2018 «Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске 1
04.07.2018 ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018 1
08.06.2018 «Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ 1
01.06.2018 «Ростех» завершил построение ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018 2
25.05.2018 Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров 2
05.04.2018 Ростех создал единую ИТ-систему для 700 учреждений Минтруда РФ 1
22.03.2018 Ростех и фонд NDF инвестируют в технологию распознавания лиц 1
21.03.2018 Ростех приступил к внедрению «умных» светофоров в Ярославской области 1
22.01.2018 ИТ-«дочка» Ростеха увеличила выручку в 4 раза за счет госзаказа 1
22.01.2018 НЦИ увеличил продажи в 4 раза за счет реализации федеральных ИТ-проектов 1
05.09.2017 Ростех запустил пилотный проект в сфере электронного образования 1
05.04.2017 Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика» 6
21.02.2017 Новым гендиректором «Русинформэкспорта» назначен Егор Иванов 1
20.02.2017 ИТ-экспортер «Ростеха» сменил владельца 1
20.02.2017 «Ростех» включил в состав Национального центра информатизации компанию-экспортера российских ИТ-решений 1
16.02.2017 «Ростех» разработал систему пешеходной навигации к Чемпионату мира по футболу 2018 г. 1
06.10.2016 Минкомсвязи заплатит «Ростеху» за ИКТ-инфраструктуру ЧМ-2018 11 миллиардов 2

Публикаций - 47, упоминаний - 60

Бровко Василий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 30
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 8
Ростех - Концерн Автоматика 397 7
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 5
Криптонит ГК - Kryptonite 30 4
Ростех Швабе Холдинг 150 4
Барс груп 402 4
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 3
NtechLab - НтехЛаб 78 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 2
АйТи 752 1
Русинформэкспорт 6 1
Код Безопасности 365 1
SAP SE 3218 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Октава - Тульский завод 9 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Астерос - Asteros 531 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
VMware 1829 1
ИскраУралТел 15 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Воентелеком 134 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
Цифра ГК 116 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
ОТР 135 1
Alibaba Group 298 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Citrix Systems 571 1
Конверсия НПО НИИ 6 5
Почта России ПАО 1577 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
Ак Барс Банк 174 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Силовые машины 32 1
Калашников ГК 8 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Северсталь ПАО 204 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Газпром ПАО 524 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 5
Президент Российской Федерации 1442 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Правительство РФ 2207 3
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 1
Правительство Москвы 653 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Счётная палата РФ 461 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 2
Безопасный город 347 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ООН SDG - Sustainable Development Goals - Цели устойчивого развития 1 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
5G SA - 5G Standalone 13 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 3
NtechLab FindFace Security 11 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 2
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Linux OS 4272 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple - App Store 2198 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Чемезов Сергей 121 6
Солодухин Константин 91 5
Сахненко Сергей 71 4
Ковнир Евгений 71 3
Бочаров Олег 27 3
Путин Владимир 1828 3
Глазков Борис 40 3
Назаров Александр 35 2
Никифоров Николай 1126 2
Погребинский Павел 2 1
Миронов Дмитрий 14 1
Оголь Елена 24 1
Шмелева Елена 5 1
Минин Александр 5 1
Лукашов Андрей 2 1
Шелков Михаил 1 1
Крестинский Юрий 2 1
Смирнов Павел 35 1
Копейкин Алексей 14 1
Сухотина Ксения 6 1
Демченко Оксана 1 1
Кухаренко Артём 11 1
Никитин Глеб 17 1
Газизов Камиль 63 1
Одинцов Никита 5 1
Хачатуров Вартан 8 1
Иванов Егор 17 1
Чуйков Алексей 2 1
Серебряникова Анна 47 1
Кабанов Владимир 174 1
Лысенко Эдуард 209 1
Белоусов Андрей 53 1
Черненко Андрей 37 1
Шадаев Максут 384 1
Нуралиев Борис 205 1
Бойко Елена 151 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Ефименко Евгений 7 1
Бунина Елена 27 1
Чибис Андрей 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 3
Россия - Ярославская область 333 3
Россия - Нижний Тагил 114 2
Россия - Улан-Удэ 141 2
Россия - Калининград 675 2
Россия - Ярославль 406 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - Рыбинск 47 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Тула 181 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - Набережные Челны 203 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Восточная Европа 1688 1
Индия - Республика 2181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Казахстан - Республика 2646 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Россия - Тульская область 754 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CNews Analytics 1991 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 11
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 7
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Биотехмед 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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