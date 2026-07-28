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Бровко Василий

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха» 1
24.04.2026 NtechLab достиг рекордного показателя по выручке 1
20.01.2026 Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома» 1
25.12.2025 «Ростех» с боем избавился от блок-пакета гигантской ИТ-компании. Доля принудительно возвращена основателю 1
28.10.2025 Совет директоров NtechLab возглавил директор по особым поручениям «Ростеха» 2
17.06.2025 NtechLab пригласила Василия Бровко в совет директоров 1
26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
29.06.2022 США ввели санкции против «Ростеха» и его ИТ-холдингов 2
10.03.2022 ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей» 1
25.01.2022 «Ростех» переводит сотрудников и вливает миллиарды в «дочку» для выпуска «железа» под 5G 1
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
31.05.2021 «Ростех» создаст кафедру мобильной связи в СевГУ 1
08.02.2021 «Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса 1
23.09.2020 «Ростех» и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G 1
23.09.2020 Показана первая российская базовая станция 5G 1
23.09.2020 «Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G 1
23.09.2020 «Ростех» представил макет российской базовой станции 5G 1
28.11.2019 Методику оценки цифровой зрелости протестируют в лидирующих российских промышленных компаниях 1
18.11.2019 Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G 1
19.09.2019 «Ростелеком» и Ростех создали Архитектурный совет для развития 5G в России 1
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 2
04.07.2019 Набсовет «Цифровой экономики» ускорит цифровизацию экономики и социальной сферы 1
06.06.2019 NtechLab заняла второе место на конкурсе по распознаванию действий с помощью ИИ 1
09.04.2019 Операторы дорожных карт по сквозным технологиям приглашают к работе экспертов 1
25.01.2019 Создан Национальный центр компетенций «Умный город» 1
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 1
24.01.2019 В Ростехе назначен куратор цифровых проектов 1
28.12.2018 Минкомсвязи, Казначейство и Ростех сэкономили более 500 млн во время ЧМ 2018 1
20.11.2018 Ростех и Минздрав обеспечат телемедициной 700 медучреждений 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
10.09.2018 Ростех: «Россияне стали в полтора раза чаще записываться к врачу онлайн» 1
17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018 1
11.07.2018 ИТ-«дочка» «Ростеха» пишет ПО, которое удешевит использование «Эльбрусов» на широком рынке 1
11.07.2018 «Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске 1
04.07.2018 ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018 1
08.06.2018 «Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ 1
01.06.2018 «Ростех» завершил построение ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018 1
25.05.2018 Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров 1

Публикаций - 60, упоминаний - 66

Бровко Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 58
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 25
Ростелеком 10948 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 12
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 9
БАРС Груп 579 8
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 7
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 7
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 6
Ростех - РТ-Информ 149 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
Русинформэкспорт 7 4
ИКС 538 4
МегаФон 10742 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
9594 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 3
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 61 2
МФИ Софт 145 2
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 2
ГИС - ГлобалИнформСервис 8 2
Ростех - Росинформэкспорт 4 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 28 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 1
Конверсия НПО НИИ 6 5
Почта России ПАО 2370 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Совкомбанк Совесть 279 1
NDF - инвестиционный фонд 7 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Силовые машины 166 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Спектр ОКБ ФГУП 2 1
Нижегородская ярмарка 26 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
КОМЗ - Казанский оптико-механический завод 1 1
Ростех - РТ-капитал 10 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Газпром ПАО 1493 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 25
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 8
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
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Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 3
Синхронный перевод - Simultaneous translation 97 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 25 3
Apple iPhone 6 4861 3
NtechLab FindFace 56 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 381 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Здравоохранение электронное - программа 36 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 1
Apple Power Mac 123 1
Pixabay 257 1
БАРС.Энергоэффективность - БАРС.Мониторинг-Энергоэффективность - БАРС.Энергоменеджмент 4 1
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
Linux OS 11533 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
Чемезов Сергей 147 7
Солодухин Константин 119 6
Сахненко Сергей 91 5
Басин Павел 11 4
Бочаров Олег 28 3
Смирнов Павел 48 3
Газизов Камиль 68 3
Путин Владимир 3454 3
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