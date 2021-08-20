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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бровко Василий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 60
Бровко Василий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чемезов Сергей 121 6
|Солодухин Константин 91 5
|Сахненко Сергей 71 4
|Ковнир Евгений 71 3
|Бочаров Олег 27 3
|Путин Владимир 1828 3
|Глазков Борис 40 3
|Назаров Александр 35 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Погребинский Павел 2 1
|Миронов Дмитрий 14 1
|Оголь Елена 24 1
|Шмелева Елена 5 1
|Минин Александр 5 1
|Лукашов Андрей 2 1
|Шелков Михаил 1 1
|Крестинский Юрий 2 1
|Смирнов Павел 35 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Сухотина Ксения 6 1
|Демченко Оксана 1 1
|Кухаренко Артём 11 1
|Никитин Глеб 17 1
|Газизов Камиль 63 1
|Одинцов Никита 5 1
|Хачатуров Вартан 8 1
|Иванов Егор 17 1
|Чуйков Алексей 2 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Черненко Андрей 37 1
|Шадаев Максут 384 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Бойко Елена 151 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Бунина Елена 27 1
|Чибис Андрей 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767632, в очереди разбора - 671317.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767632, в очереди разбора - 671317.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru