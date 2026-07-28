Индексная книга (каталог) CNews*
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Бровко Василий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 60, упоминаний - 66
Бровко Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Чемезов Сергей 147 7
|Солодухин Константин 119 6
|Сахненко Сергей 91 5
|Басин Павел 11 4
|Бочаров Олег 28 3
|Смирнов Павел 48 3
|Газизов Камиль 68 3
|Путин Владимир 3454 3
|Ковнир Евгений 75 3
|Глазков Борис 48 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Канделаки Тина 11 2
|Иванов Егор 24 2
|Чуйков Алексей 2 2
|Паламарчук Алексей 64 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Чернышенко Дмитрий 580 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Назаров Александр 76 2
|Солнцева Екатерина 62 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Афанасьев Дмитрий 22 1
|Евраев Михаил 266 1
|Овчинников Сергей 50 1
|Ракова Марина 12 1
|Копейкин Алексей 16 1
|Морлок Александр 15 1
|Ефименко Евгений 11 1
|Петров Сергей 61 1
|Миронов Дмитрий 16 1
|Оголь Елена 24 1
|Шмелева Елена 11 1
|Минин Александр 13 1
|Масалович Андрей 23 1
|Лукашов Андрей 2 1
|Козлов Константин 15 1
|Шелков Михаил 3 1
|Колесов Николай 23 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.