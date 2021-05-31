Спецпроекты

Бизнес Кадры Телеком Мобильная связь
|

«Ростех» создаст кафедру мобильной связи в СевГУ

Госкорпорация «Ростех» заключила соглашение с Севастопольским Государственным Университетом (СевГУ) о сотрудничестве в сфере образования и науки. Соглашение предполагает создание в университете кафедры по инновационным телекоммуникационным технологиям, а также разработку магистерской программы обучения по тематике технологий мобильной связи пятого поколения.

Соглашение также предусматривает совместную организацию студенческих олимпиад в области программирования, радиотехники и перспективных технологий мобильной связи. Первую такую олимпиаду стороны провели в конце мая этого года, когда победителями Всероссийской олимпиады «Инновационные технологии систем мобильной связи» стали 22 студента из 17 ведущих вузов страны. Эти студенты получат возможность обучения по новой магистерской программе, создаваемой в рамках соглашения между «Ростехом» и СевГУ.

«В рамках реализации соглашений с Правительством РФ «Ростех» имеет большие потребности в высококвалифицированных специалистах, поэтому нашей первоочередной задачей является формирование кадрового резерва международного уровня. Помимо привлечения лучших инженеров и программистов, мы должны помогать «выращивать» новые кадры. Создание специализированной кафедры и разработка магистерской программы обучения на базе СевГУ поможет нам в последующем создании отечественных решений в области сквозных цифровых технологий и связи», − сказал директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

Соглашение также предусматривает организацию и техническое обеспечение работы лабораторий в области перспективных технологий мобильной связи, организацию и проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, по актуальным вопросам развития науки, образования и высокотехнологичного производства, привлечение сотрудников «Ростеха» к преподавательской деятельности и работников СевГУ для повышения квалификации специалистов и т.д.

«Современная модель образования предполагает подготовку специалистов для реализации конкретных задач. В связи с этим создание новой кафедры для обучения специалистов в области систем мобильной связи имеет для СевГУ стратегическое значение. Мы будем вовлекать студентов кафедры в совместные с «Ростехом» научно-исследовательские работы, заключая с ними контракты о сотрудничестве ещё во время обучения», − сказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.

«Новая модель взаимодействия госкорпорации «Ростех» с вузами нацелена на результат, привязанный к требованиям работодателей-организаций корпорации. СевГу вошел в топ-15 ключевых вузов для корпорации, на базе которых создается образовательная среда с четкой шкалой измерения навыков и умений, – отметила директор по управлению персоналом государственной корпорации «Ростех» Юлия Цветкова. – Севастополь – наша первая образовательная площадка в Крыму, где будет отрабатываться федеральный запрос на цифровизацию под кураторством Корпорации».

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России

Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации

Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости

Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента

Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой

В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX

Показать еще

Наука

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров

Ученые нашли внеземной радиоактивный изотоп: какие научные теории придется пересмотреть?

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса