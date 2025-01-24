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Всероссийская олимпиада школьников по информатике



24.01.2025 В России вырос престиж инженерного образования 1
09.10.2024 «Т-Банк», «Т-Мобайл» и Нижегородская область подписали соглашение о расширенном сотрудничестве 1
02.10.2024 VK Education представила программу развития в программировании для школьников 1
23.09.2024 Первокурсники РТУ МИРЭА получили именные стипендии Минцифры 1
09.07.2024 МФТИ запускает бесплатную программу повышения квалификации по искусственному интеллекту для учителей 1
15.05.2024 ВТБ и НИУ ВШЭ открыли Весеннюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал» 1
13.02.2024 Студенты НИЯУ МИФИ создали электронного ассистента педагога 2
13.12.2023 НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Тинькофф» запускают совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков 1
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 1
28.11.2023 Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию 1
17.10.2023 Финалист «Лидеров России» внедряет отечественные цифровые решения в области моделирования добычи нефти на шельфе Арктики 1
28.09.2023 Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Киберпротект» 1
24.04.2023 Минцифры: школьники смогут бесплатно выучить язык программирования на летних каникулах 1
13.12.2022 Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1
31.05.2021 «Ростех» создаст кафедру мобильной связи в СевГУ 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 2
19.09.2019 1С стала генеральным партнером крупнейшего в стране хакатона для школьников «Цифровой прорыв» 1
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 2
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 2
26.04.2019 Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике 2
01.08.2014 В «Высшей школе экономики» появился «Факультет олимпиадников» 2
18.07.2014 Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике 2
02.12.2013 На московском портале госуслуг объявлены итоги школьных олимпиад 3
01.10.2012 Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике 1
26.06.2009 Intel и правительство Нижегородской области развивают образование в регионе 2
13.02.2007 Стартовала Московская городская олимпиада по информатике 1
18.09.2003 Россияне заняли все призовые места на Международной олимпиаде по информатике 1

Публикаций - 27, упоминаний - 37

Всероссийская олимпиада школьников по информатике и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7351 3
Intel Corporation 12198 3
8219 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
Google LLC 11785 1
Cisco Systems 5114 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 1
Schneider Electric 575 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Advance Engineering - Адванс Инжиниринг 2 1
1С:Франчайзинг 25 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 187 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 29 1
ЦИФРА - Центр инженерно-физических расчетов и анализа 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Администрация Нижнего Новгорода 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 4
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3531 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16143 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 1
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 1
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 581 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 2
1С:ERP Управление предприятием 551 1
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1С:Документооборот КОРП 81 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 11 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 39 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
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Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 13
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 5
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 377 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 139 2
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 8 2
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 2
Интеллектуал ГБОУ школа 7 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 57 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 6 1
РАН - Российская академия наук 1872 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 236 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
Тинькофф - Центральный университет 9 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 6 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 20 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 45 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1216 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 5
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 3
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
День молодёжи - 27 июня 897 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2423 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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