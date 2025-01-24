Всероссийская олимпиада школьников по информатике

В России вырос престиж инженерного образования 1

VK Education представила программу развития в программировании для школьников 1

Первокурсники РТУ МИРЭА получили именные стипендии Минцифры 1

МФТИ запускает бесплатную программу повышения квалификации по искусственному интеллекту для учителей 1

Студенты НИЯУ МИФИ создали электронного ассистента педагога 2

Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 1

Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию 1

Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1

Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 2

Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 2

Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике 2

Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике 2

На московском портале госуслуг объявлены итоги школьных олимпиад 3

Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике 1

Intel и правительство Нижегородской области развивают образование в регионе 2

Стартовала Московская городская олимпиада по информатике 1