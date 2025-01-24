Всероссийская олимпиада школьников по информатике
Всероссийская олимпиада школьников по информатике и организации, системы, технологии, персоны:
|Ахмедов Максим 4 3
|Калинин Николай 5 3
|Солнцева Екатерина 58 3
|Нуралиев Борис 289 2
|Морозов Александр 23 2
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Короткевич Геннадий 12 2
|Малеев Алексей 14 2
|Романов Владимир 10 2
|Лифарь Егор 3 2
|Дроздова Александра 6 2
|Станкевич Андрей 15 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Тихомиров Михаил 4 2
|Будин Николай 2 2
|Христенко Олег 6 2
|Збань Илья 3 2
|Резников Григорий 5 2
|Кириллов Арсений 2 2
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
|Рахматуллин Рамазан 3 2
|Массух Илья 232 2
|Шагалиев Рашит 3 2
|Маркелов Константин 40 1
|Васильева Ольга 22 1
|Маврин Павел 3 1
|Нигматуллин Нияз 3 1
|Андреева Елена 11 1
|Кузьминов Ярослав 17 1
|Уваров Никита 2 1
|Рубаев Владислав 1 1
|Шавлюгин Евгений 1 1
|Шалюгин Евгений 1 1
|Орлов Дмитрий 23 1
|Мельдин Игнат 1 1
|Дятлов Семен 1 1
|Суворов Егор 5 1
|Цветкова Юлия 3 1
|Семенов Константин 4 1
|Фомичев Дмитрий 22 1
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