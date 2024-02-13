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Цифровизация
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Студенты НИЯУ МИФИ создали электронного ассистента педагога

Команда разработчиков, костяк которой составляют студенты НИЯУ МИФИ, создала систему искусственного интеллекта, способную помогать педагогам проверяя ответы школьников. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Искусственный интеллект способен проверять и анализировать ответы учеников, при этом в настоящее время он ориентирован на проверку письменных ответов школьников на олимпиадах по гуманитарным предметам – таким как естествознание, экономика и право. Электронная система не только выставляет баллы за проверенные работы, но и генерирует аналитику ответа, которая позволяет ученикам узнать, что именно им надо подучить, и в чем именно они ошиблись. Свои собственные знания об истории, обществознании и экономике ИИ черпает из интернета.

Если в своем ответе ученик приводит нерелевантные аргументы, ссылаясь на некорректные источники, например, из мировой истории, то искусственный интеллект не только укажет на ошибку, но еще и скажет, что почитать и какие относящиеся к делу кейсы можно найти в интернете, чтобы лучше понять тему.

Разработанный в НИЯУ МИФИ продукт уже использовался для проверки работ школьников на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознании на базе онлайн-школы «Общее дело».

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