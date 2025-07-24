Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI

С 18 по 23 июля 2025 г. в «СберУниверситете» проходили установочные сборы национальной сборной по информатике перед международной олимпиадой IOI в Боливии (с 27 июля по 3 августа 2025 г.). Четверо талантливых школьников прошли подготовку вместе с руководителем тренерского штаба сборной России по информатике Алексеем Малеевым и тренером национальной сборной Антоном Белым. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Среди участников сборной:

– Гимран Абдуллин (Республика Татарстан) — двукратный золотой медалист IOI (2023 г., 2024 г.), золотой медалист Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по информатике (APIO) 2024 г. и победитель Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по информатике. В 2024 г. проходил стажировку в Сбербанке.

– Дарья Грекова (Москва) — одна из сильнейших девушек в истории российской сборной, золотая медалистка IOI-2024, двукратная абсолютная победительница ВсОШ по информатике 2024 и 2025 гг.

– Владислав Жиганов (Москва) — победитель ВсОШ по информатике, призер ВсОШ по физике, золотой медалист Международного осеннего турнира по информатике (IATI), ученик СУНЦ МГУ.

– Петр Лосев (Москва) — обладатель золота IOI-2024, победитель ВсОШ по информатике.

Алексей Малеев, руководитель тренерского штаба сборной России на международной олимпиаде школьников по информатике, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ и Сбербанка: «В последние годы школьники из 90 стран участвуют в IOI, и каждая команда состоит из четырех человек. Олимпиада IOI состоит из двух туров, на каждый отводится по пять часов. За это время участники должны решить в совокупности 6 алгоритмических задач. Подготовка, организованная российским тренерским штабом, максимально приближена к условиям олимпиады».

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка: «Мы поддерживаем сборную России по информатике, ведь эти ребята — будущее отечественной ИТ-индустрии. Мы создаем лучшие условия для их развития в долгосрочной перспективе и будем рады видеть каждого из них в нашей команде. Гимран Абдуллин уже знаком со «Сбером», верю, что его опыт поможет команде. А мы сделаем все возможное, чтобы российская сборная показала блестящие результаты в Боливии, как она уже неоднократно делала в предыдущие годы».

IOI объединяет школьников из 90 стран. В 2024 г. российская команда завоевала четыре золотые медали в Египте.

Ребят уже пригласили на учебу в Высшую школу программной инженерии МФТИ и Сбербанка, а также на стажировку, сертификаты на которую действуют пять лет.