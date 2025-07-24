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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абдуллин Гимран


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI 1
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1
09.09.2024 Ученики курса «Яндекса» по олимпиадному программированию получили золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике 1
15.08.2024 Российские школьники выиграли первую в мире Международную олимпиаду по ИИ. Флаг и название России на награждении были под запретом 1
05.09.2023 Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Абдуллин Гимран и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7924 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13485 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 107 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 435 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4262 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1346 1
Telegram Group 2312 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12260 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 252 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6142 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5490 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15781 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 427 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7839 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2064 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3537 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5900 1
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 22 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 817 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1040 1
OpenAI ChatGPT 431 1
Степанов Антон 70 2
Дубынин Вячеслав 1 1
Чупров Дмитрий 1 1
Телешев Константин 1 1
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Первутинский Роман 1 1
Попов Максим 24 1
Титов Дмитрий 16 1
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Бартунов Олег 48 1
Воронин Павел 154 1
Токарев Антон 2 1
Лосев Петр 2 1
Прохоров Глеб 1 1
Киреев Даниил 1 1
Логашов Денис 1 1
Курлаев Никита 2 1
Михненко Алексей 1 1
Родионов Валерий 2 1
Пискарев Иван 4 1
Станкевич Андрей 15 1
Малеев Алексей 15 1
Гайнуллина Анастасия 2 1
Грекова Дарья 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44599 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3139 4
Россия - РФ - Российская федерация 151204 4
Египет - Арабская Республика 1029 2
Венгрия 842 2
Канада 4935 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3063 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18057 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17660 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52787 1
Александрия 44 1
Азербайджан - Баку 130 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1055 1
Беларусь - Белоруссия 5903 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7836 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2555 1
Нидерланды 3575 1
Болгария - Республика 780 1
Япония 13401 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30686 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6092 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1233 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 879 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 964 1
Зоология - наука о животных 2722 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1648 1
Металлы - Золото - Gold 1167 1
Металлы - Серебро - Silver 780 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14412 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1185 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 82 2
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 481 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1026 2
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 11 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 16 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 25 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1587 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1240 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373710, в очереди разбора - 748599.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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