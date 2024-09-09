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Ученики курса «Яндекса» по олимпиадному программированию получили золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике

Российские школьники получили четыре золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике — IOI-2024. Трое из них обучаются на курсе по олимпиадному программированию «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

IOI (International Olympiad in Informatics) — самое престижное международное соревнование по информатике для учащихся средних и старших классов, в котором принимают участие более 90 стран. Олимпиада проводится ежегодно, в 2024 г. она проходит с 1 по 8 сентября в Египте.

Олимпиада IOI-2024 состояла из двух туров, на каждый из которых отводилось по пять часов. За это время участники должны были решить в совокупности шесть алгоритмических задач.

Каждая страна отправляет команду из четырех участников. Состав сборной России по информатике 2024 года: Дарья Грекова, школа № 57 в Москве, абсолютная победительница ВсОШ по информатике 2024 г., ученица курса «Яндекса» по олимпиадному программированию — золотая медалистка IOI’24; Иван Пискарев, школа № 2086 в Москве, золотой медалист IOI-2023, выпускник курса «Яндекса» по олимпиадному программированию — золотой медалист IOI’24; Петр Лосев, школа № 57 в Москве, один из победителей заключительного этапа ВсОШ по информатике 2024 г., ученик курса «Яндекса» по олимпиадному программированию — золотой медалист IOI‘24; Гимран Абдуллин, лицей-интернат №2 в Казани, золотой медалист IOI-2023 — золотой медалист IOI’24.

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В качестве руководителей и тренеров команду вели: Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО; Алексей Малеев, директор Высшей школы программной инженерии и руководитель Центра развития ИT-образования Московского физико-технического института (Национальный исследовательский университет); Иван Сафронов, магистр ФКН НИУ ВШЭ, золотой медалист ICPC (Международной студенческой олимпиады по программированию); Филипп Грибов, магистр ФКН НИУ ВШЭ, бронзовый медалист ICPC.

«Яндекс с 2008 г, поддерживает соревнования по программированию и готовит талантливых ребят к ним. В этом году учащиеся курса по олимпиадному программированию стали золотыми медалистами международной олимпиады IOI. Этот результат подтверждает высокое качество подготовки на образовательных программах «Яндекса» и служит для нас поводом для гордости. Поздравляем ребят с успехом», — отметила директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова.

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