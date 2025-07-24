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Грекова Дарья
УПОМИНАНИЯ
Грекова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7924 1
|Станкевич Андрей 15 1
|Лосев Петр 2 1
|Абдуллин Гимран 5 1
|Грибов Филипп 2 1
|Пискарев Иван 4 1
|Сафронов Иван 3 1
|Козлова Дарья 34 1
|Малеев Алексей 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151204 1
|Египет - Арабская Республика 1029 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3139 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44599 1
|Металлы - Золото - Gold 1167 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30686 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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