Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Токарев Антон
СОБЫТИЯ
|16.03.2026
|В России готовится к запуску завод промышленных роботов 1
|11.11.2024
|Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1
|05.07.2024
|К Дню молодежной столицы МТС прокачала сеть в центре Владивостока 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Токарев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|ОЭЗ ТВТ Санкт-Петербург - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 7 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
|Champ 16 1
|Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
|МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
|Сысоева Евгения 129 1
|Воронин Павел 196 1
|Смирнов Иван 30 1
|Титов Дмитрий 18 1
|Зайцев Алексей 15 1
|Беглов Александр 37 1
|Бартунов Олег 54 1
|Кузьма Дмитрий 36 1
|Абдуллин Гимран 6 1
|Пискарев Иван 4 1
|Бабин Александр 3 1
|Терентьев Сергей 10 1
|Попов Максим 27 1
|Панфилов Иван 1 1
|Витковский Игорь 2 1
|Звездин Владимир 1 1
|Растопшин Андрей 1 1
|Прохоров Глеб 1 1
|Киреев Даниил 2 1
|Логашов Денис 1 1
|Михненко Алексей 1 1
|Телешев Константин 1 1
|Чупров Дмитрий 1 1
|Ростов Николай 1 1
|Дубынин Вячеслав 1 1
|Шломов Евгений 1 1
|Первутинский Роман 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.