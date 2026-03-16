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Индексная книга (каталог) CNews*
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Токарев Антон

СОБЫТИЯ


16.03.2026 В России готовится к запуску завод промышленных роботов 1
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1
05.07.2024 К Дню молодежной столицы МТС прокачала сеть в центре Владивостока 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Токарев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 1
Ростех - Калашников ГК - Семаргл 4 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
ОЭЗ ТВТ Санкт-Петербург - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
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Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 244 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Champ 16 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Сысоева Евгения 129 1
Воронин Павел 196 1
Смирнов Иван 30 1
Титов Дмитрий 18 1
Зайцев Алексей 15 1
Беглов Александр 37 1
Бартунов Олег 54 1
Кузьма Дмитрий 36 1
Абдуллин Гимран 6 1
Пискарев Иван 4 1
Бабин Александр 3 1
Терентьев Сергей 10 1
Попов Максим 27 1
Панфилов Иван 1 1
Витковский Игорь 2 1
Звездин Владимир 1 1
Растопшин Андрей 1 1
Прохоров Глеб 1 1
Киреев Даниил 2 1
Логашов Денис 1 1
Михненко Алексей 1 1
Телешев Константин 1 1
Чупров Дмитрий 1 1
Ростов Николай 1 1
Дубынин Вячеслав 1 1
Шломов Евгений 1 1
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
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Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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