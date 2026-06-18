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Индексная книга (каталог) CNews*
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Киреев Даниил

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Исследование Go Influence: каждый третий россиян положительно относится к ИИ-блогерам 1
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Киреев Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 177 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 574 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15486 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1212 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21465 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7308 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6426 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8538 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47201 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3403 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19341 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8465 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2819 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15807 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33265 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1089 1
Зоология - наука о животных 2860 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1278 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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