Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Киреев Даниил
СОБЫТИЯ
|18.06.2026
|Исследование Go Influence: каждый третий россиян положительно относится к ИИ-блогерам 1
|11.11.2024
|Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Киреев Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 177 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 574 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15486 1
|МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 1
|Champ 16 1
|Абдуллин Гимран 6 1
|Попов Максим 26 1
|Бабин Александр 3 1
|Пискарев Иван 4 1
|Токарев Антон 3 1
|Первутинский Роман 1 1
|Шломов Евгений 1 1
|Дубынин Вячеслав 1 1
|Ростов Николай 1 1
|Чупров Дмитрий 1 1
|Телешев Константин 1 1
|Михненко Алексей 1 1
|Логашов Денис 1 1
|Растопшин Андрей 1 1
|Звездин Владимир 1 1
|Бартунов Олег 53 1
|Зайцев Алексей 15 1
|Титов Дмитрий 18 1
|Воронин Павел 193 1
|Прохоров Глеб 1 1
|Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727886.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727886.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.