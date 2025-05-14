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УПОМИНАНИЯ
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Павел 146 19
|Ливанов Дмитрий 55 5
|Кантор Виктор 19 3
|Кораблев Денис 18 3
|Дюгуров Данила 4 3
|Чудновский Максим 4 3
|Конотопов Павел 3 3
|Гохберг Леонид 5 3
|Ханин Александр 49 2
|Шадаев Максут 1042 2
|Алешин Владимир 20 2
|Елизаров Артем 18 2
|Черешнев Евгений 22 2
|Степаненко Антон 12 2
|Карпов Анатолий 25 2
|Бабушкин Валерий 2 2
|Натрусов Артем 288 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Малышев Сергей 83 1
|Кулик Вадим 188 1
|Бартунов Олег 48 1
|Бойко Андрей 51 1
|Никитин Сергей 75 1
|Новикова Елена 89 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Зайцев Алексей 14 1
|Ульянов Николай 119 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Титов Дмитрий 13 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Урусов Виктор 131 1
|Петухов Антон 47 1
|Нальский Максим 36 1
|Врацкий Андрей 143 1
|Попов Максим 23 1
|Соловьев Виталий 37 1
|Каушанский Александр 33 1
|Калякин Павел 66 1
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|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
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