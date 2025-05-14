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Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС True Tech Day True Tech Expo True Tech Champ True Tech Community True Tech Hack


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции 2
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 2
19.07.2024 Татарстанцев приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
21.05.2024 Как должны взаимодействовать наука и бизнес? Выясняли на True Tech Day 2
17.05.2024 МТС открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики 1
17.05.2024 МТС анонсировала исследование инновационной зрелости компаний на ИТ-конференции True Tech Day 1
17.05.2024 True Tech Day 2024 2
07.05.2024 IT-конференция МТС True Tech Day 17 мая 3
26.04.2024 Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества 2
Оксана Воробьева, МТС Digital: Мы в 4 раза ускорили разработку программного кода 1
15.04.2024 Участники хакатона от МТС создадут решения для людей с ограниченными возможностями здоровья 4
05.04.2024 Спрос на вид на жительство в Европе у российских ИТ-шников вырос в разы. Минцифры говорит, что ИТ-специалистов в России стало больше на 13% 6
03.04.2024 Искусственный интеллект, облака, языковые модели и квизы: что ждет участников True Tech Day 2
18.01.2024 Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях 2
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 2
01.11.2023 Топ-менеджер МТС награжден CNews Awards за вклад в развитие ИТ-отрасли 2
07.09.2023 МТС открыла прием заявок на ИТ-олимпиаду с главным призом 3 млн рублей 2
13.07.2023 МТС проведет всероссийскую олимпиаду по программированию 1
31.03.2023 True Tech Day 2
27.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 2
24.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 2
14.03.2023 МТС проведет конференцию True Tech Day 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1

Публикаций - 22, упоминаний - 45

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 22
Yandex - Яндекс 7670 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 416 4
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 31 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 382 2
Microsoft Corporation 24823 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 457 1
8441 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
R-Vision - Р-Вижн 171 1
Ланит Интеграция 195 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 529 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
Газинформсервис - ГИС 306 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 94 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 301 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
Adobe Figma 45 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки 9 1
Сбер - СберБизнес Софт 61 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 13 1
ИТ Гильдия 5 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 76 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 986 3
Газпром - МТС Live Холл 12 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1425 2
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 2
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 515 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1229 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 1
Русагро Группа Компаний 291 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1065 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 449 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 1
Абсолют Банк 235 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 510 1
Русполимет ПАО 10 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Cybersteel - Киберсталь 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2966 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Федеральное казначейство России 1810 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 9
DevOps - Development и Operations 931 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3300 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5471 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 970 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 651 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12354 4
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 459 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1828 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 561 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1695 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 414 3
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 222 3
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 173 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2576 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6444 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2528 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4362 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7393 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1851 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 2
Python - высокоуровневый язык программирования 996 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1327 4
Oracle Java - язык программирования 3131 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 3
Google Go - Golang - Язык программирования 85 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 766 3
Yandex Database - YDB 28 3
OpenAI ChatGPT 390 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 22 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 2
C/C++ - Язык программирования 783 2
Champ 16 2
МТС DataOps Platform 6 2
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 1
Новые облачные технологии - МойОфис 807 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2102 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1011 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
НКТ - Р7-Офис 405 1
Booking.com 115 1
Adobe Photoshop 769 1
Microsoft Visio - MS Visio 153 1
МТС Big Data 287 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
Яндекс.Практикум 60 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 64 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 202 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 16 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
ВТБ Бизнес 48 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 212 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 79 1
Воронин Павел 146 19
Ливанов Дмитрий 55 5
Кантор Виктор 19 3
Кораблев Денис 18 3
Дюгуров Данила 4 3
Чудновский Максим 4 3
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Гохберг Леонид 5 3
Ханин Александр 49 2
Шадаев Максут 1042 2
Алешин Владимир 20 2
Елизаров Артем 18 2
Черешнев Евгений 22 2
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Бабушкин Валерий 2 2
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Чаркин Евгений 299 1
Абакумов Евгений 206 1
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Малышев Сергей 83 1
Кулик Вадим 188 1
Бартунов Олег 48 1
Бойко Андрей 51 1
Никитин Сергей 75 1
Новикова Елена 89 1
Кирьянова Александра 140 1
Зайцев Алексей 14 1
Ульянов Николай 119 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Титов Дмитрий 13 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Урусов Виктор 131 1
Петухов Антон 47 1
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Врацкий Андрей 143 1
Попов Максим 23 1
Соловьев Виталий 37 1
Каушанский Александр 33 1
Калякин Павел 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 425 4
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 396 4
Грузия - Тбилиси 101 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3071 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2993 2
Беларусь - Белоруссия 5816 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 2
Европа 24368 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2304 1
Армения - Республика 2318 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7692 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4048 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 577 1
Италия - Итальянская Республика 4376 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2500 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2808 1
Россия - СФО - Новосибирск 4414 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3193 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2033 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1541 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1516 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 310 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 148 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2757 6
Мастер-класс - workshop - воркшоп 97 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 301 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 2
Экономический эффект 1104 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1377 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 398 1
Образование в России 2292 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5908 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5152 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 219 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2379 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 73 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1268 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5887 1
Fashion industry - Индустрия моды 264 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6088 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1291 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2449 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2984 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 314 1
HRM - HR брендинг 93 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4762 1
TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 2
CNews Инновация года - награда 112 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 469 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 215 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 876 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 158 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 67 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 23 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 64 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2479 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1136 2
CNews AWARDS - награда 525 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 1
CNews FORUM Кейсы 236 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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