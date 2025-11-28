Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гохберг Леонид
СОБЫТИЯ
Гохберг Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1788 2
|Газпром - МТС Live Холл 14 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1274 1
|МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 3
|Python - высокоуровневый язык программирования 1128 1
|МТС Big Data 309 1
|Воронин Павел 178 3
|Кантор Виктор 21 1
|Быков Алексей 60 1
|Черников Илья 1 1
|Ливанов Дмитрий 58 1
|Кайгородова Оксана 75 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156353 3
|Беларусь - Белоруссия 6015 2
|Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 650 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1643 1
|Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403324, в очереди разбора - 733446.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.