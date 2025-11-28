Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186218
ИКТ 14449
Организации 11201
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26421
Персоны 80219
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Гохберг Леонид


СОБЫТИЯ


28.11.2025 НИУ ВШЭ разработает антропоморфных роботов 1
05.06.2024 Кировчане могут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту от МТС 1
29.05.2024 Пермяки могут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту от МТС 1
21.05.2024 Как должны взаимодействовать наука и бизнес? Выясняли на True Tech Day 1
17.05.2024 МТС открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики 1
17.05.2024 МТС анонсировала исследование инновационной зрелости компаний на ИТ-конференции True Tech Day 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Гохберг Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14148 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 124 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 16 1
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 14 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1788 2
Газпром - МТС Live Холл 14 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1274 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57078 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17911 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72866 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4042 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22963 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1828 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28912 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12223 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1390 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1594 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2633 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3069 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5850 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6137 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6861 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17805 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 736 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1201 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2074 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 502 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26019 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5868 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3324 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2006 1
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1128 1
МТС Big Data 309 1
Воронин Павел 178 3
Кантор Виктор 21 1
Быков Алексей 60 1
Черников Илья 1 1
Ливанов Дмитрий 58 1
Кайгородова Оксана 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 156353 3
Беларусь - Белоруссия 6015 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 650 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1643 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31775 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11728 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5973 2
Fashion industry - Индустрия моды 315 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17371 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2913 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1819 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15053 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6298 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5825 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1251 5
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 978 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1078 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403324, в очереди разбора - 733446.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще