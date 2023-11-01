Топ-менеджер МТС награжден CNews Awards за вклад в развитие ИТ-отрасли

Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС, получил награду CNews Awards «За личный вклад в развитие ИТ в России». Ее вручили в рамках конференции Cnews Forum 2023.



Личный вклад

На конференции Cnews Forum 2023 в номинации «За личный вклад в развитие ИТ в России» награду получил Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС. Жюри CNews Awards высоко оценило персональный вклад Павла в развитие нового поколения квалифицированных ИТ-специалистов и создание ИТ-комьюнити в России.



В сентябре МТС открыла базовую кафедру по направлению глубинного машинного обучения на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ, где Павел выступает заведующим. А ранее экосистема запустила курсы для студентов Высшей школы экономики и ИТМО по backend-разработке на Golang, методологии DevOps и созданию рекомендательных систем на Python.

В номинации «За личный вклад в развитие ИТ в России» награду получил Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС

Павел также инициировал проведение всероссийской олимпиады по программированию True Tech Champ для школьников, студентов и действующих ИТ-специалистов с призовым фондом более 10 млн рублей и крупнейшую технологическую конференцию True Tech Day, участие в которой приняли 60 тыс. разработчиков.

Жюри отметило и успешную технологическую трансформацию МТС из телеком-оператора в цифровую экосистему, которой руководит Павел. Процесс полностью завершится в следующем году, но уже сейчас показатели по ключевым метрикам (Time to market, Lead time, MC и другим) выросли в разы, а по некоторым и в десятки раз.