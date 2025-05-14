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Лакосников Павел


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Лакосников Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 121 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13301 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1036 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17414 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 372 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1422 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 1
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 85 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5373 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4690 1
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Семихатов Алексей 1 1
Оселедец Иван 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2793 1
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 105 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5040 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6024 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 69 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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