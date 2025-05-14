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Лакосников Павел
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции 1
Лакосников Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 121 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13301 1
|NTT Data - Itelligence AG 42 1
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS TeamStream 2 1
|МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 22 1
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 3 1
|Зарубинский Игорь 17 1
|Тутаев Михаил 53 1
|Воронин Павел 150 1
|Дюгуров Данила 4 1
|Семихатов Алексей 1 1
|Оселедец Иван 32 1
|РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
|AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 69 1
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